Olt: Accident rutier pe DJ 677, în localitatea Criva. Unul dintre șoferi a ajuns la spital

De Magda Dragu
Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, astăzi, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe Drumul Județean 677 în localitatea Criva, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate două autoturisme.

La fața locului, s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Piatra-Olt.

„Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un bărbat de 64 ani, din municipiul Slatina, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani din orașul Corabia.

În urma evenimentului rutier, bărbatul de 64 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Ambii conducători auto a fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negativeô, potrivit IPJ Olt.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

