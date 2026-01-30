7.9 C
Craiova
vineri, 30 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentCopil de 12 ani, prins la volan pe DN1

Copil de 12 ani, prins la volan pe DN1

De Magda Dragu
Un copil de 12 ani, prins la volan pe DN1
Un copil de 12 ani, prins la volan pe DN1

Un copil de 12 ani din judeţul Buzău a fost prins la volan pe DN 1, în zona Comarnic. Mama acestuia a sesizat anterior poliţiştii cu privire la dispariţia autoturismului său.

„La data de 27 ianuarie a.c., în jurul orei 23:25, poliţiştii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe Drumul Naţional 1 (E60), pe raza localităţii Comarnic.

Activităţile au fost desfăşurate în cadrul unei acţiuni poliţieneşti, demarate ca urmare a solicitării IPJ Buzău, privind darea în atenţie a unui autovehicul reclamat ca fiind sustras de pe raza judeţului Buzău. Procedând la legitimarea conducătorului auto, poliţiştii au constatat că la volanul autovehiculului se afla un minor în vârstă de 12 ani, din judeţul Buzău”, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova.

Conform sursei citate, minorul a fost condus la sediul unităţii de poliţie, de unde a fost preluat de către reprezentanţii legali.

De asemenea, au fost informaţi reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Prahova, în vederea verificării modului de exercitare a supravegherii minorului şi a respectării interesului superior al acestuia, precizează informarea IPJ, conform stirileprotv.ro

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi furt în scop de folosinţă, urmând ca, la finalizarea activităţilor procedurale, să fie dispuse măsurile legale care se impun. 

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA