7.9 C
Craiova
vineri, 30 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentReţinut de poliţişti după ce a furat bidoane de ulei de motor şi soluție de parbriz dintr-un peco

Reţinut de poliţişti după ce a furat bidoane de ulei de motor şi soluție de parbriz dintr-un peco

Magda Dragu
De Magda Dragu

-

Poliția Drobeta-Turnu Severin a fost sesizată, pe 25 ianuarie, cu privire la faptul că, un bărbat, de 42 de ani, ar fi sustras dintr-o stație peco, din municipiu mai multe bidoane de ulei de motor, soluție de parbriz, o pereche de ochelari de soare, cauzând un prejudiciu de 691,9 lei.

„În baza probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, bărbatul a fost reținut ieri, 29 ianuarie, pentru 24 de ore și introdus în arestul inspectoratului“, potrivit IPJ Mehedinţi.

Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Citeşte şi: Olt: Accident rutier pe DJ 677, în localitatea Criva. Unul dintre șoferi a ajuns la spital

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

00:00:21

(VIDEO) Trei persoane reținute în Craiova pentru furt calificat...

Polițiștii Secției 5 din Craiova au reținut trei bărbați,...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA