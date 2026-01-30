Reţinut de poliţişti după ce a furat bidoane de ulei de motor şi soluție de parbriz dintr-un peco

Poliția Drobeta-Turnu Severin a fost sesizată, pe 25 ianuarie, cu privire la faptul că, un bărbat, de 42 de ani, ar fi sustras dintr-o stație peco, din municipiu mai multe bidoane de ulei de motor, soluție de parbriz, o pereche de ochelari de soare, cauzând un prejudiciu de 691,9 lei.

„În baza probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, bărbatul a fost reținut ieri, 29 ianuarie, pentru 24 de ore și introdus în arestul inspectoratului“, potrivit IPJ Mehedinţi.

Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Citeşte şi: Olt: Accident rutier pe DJ 677, în localitatea Criva. Unul dintre șoferi a ajuns la spital