Polițiștii rutieri din Târgu Jiu au sancționat modificările neomologate și deficiențele tehnice ale autoturismelor

Polițiștii rutieri din Târgu Jiu au sancționat modificările neomologate și deficiențele tehnice ale autoturismelor

De Mariana BUTNARIU

Polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier și Biroului Rutier Târgu Jiu, împreună cu inspectorii Registrului Auto Român, au desfășurat o acțiune de control în trafic, pe timpul nopții, pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor și reducerea disconfortului fonic produs de mașinile cu sisteme de evacuare modificate neomologat.

În cadrul verificărilor, atenția s-a concentrat asupra:

  • sistemelor de reducere a zgomotului și emisiilor poluante;
  • sistemelor de frânare și direcție;
  • instalației de iluminare/semnalizare;
  • autenticității seriilor/numerelor de identificare;
  • legalității folosirii luminilor și accesoriilor neomologate;
  • stării pneurilor și suspensiei;
  • valabilității inspecției tehnice periodice (ITP);
  • folosirii foliilor necertificate pe parbriz și geamuri.

Rezultatele acțiunii

  • 65 de autovehicule au fost controlate;
  • 38 de sancțiuni au fost aplicate, în valoare totală de 56.750 lei;
  • 16 certificate de înmatriculare au fost retrase.

Poliția Rutieră a anunțat că astfel de acțiuni vor continua, pentru a crește siguranța în trafic și pentru a reduce poluarea fonică și riscurile provocate de deficiențele tehnice ale vehiculelor.

