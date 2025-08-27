Coreea de Sud interzice telefoanele în clase, începând din martie 2026

Coreea de Sud a adoptat miercuri o lege prin care interzice utilizarea telefoanelor mobile și a dispozitivelor inteligente în timpul orelor de curs, devenind una dintre puținele țări din lume care reglementează prin lege acest aspect. Măsura va intra în vigoare odată cu noul an școlar, în martie 2026, și urmărește să combată dependența de smartphone-uri în rândul copiilor și adolescenților.

Legea a trecut cu o majoritate clară, obținând 115 voturi pentru din cei 163 de parlamentari prezenți.

Argumentele susținătorilor

Potrivit inițiatorilor, proiectul a fost motivat de dovezi medicale și psihologice privind efectele negative ale utilizării excesive a telefonului asupra dezvoltării cognitive și emoționale a tinerilor. Un sondaj guvernamental din 2024 arată că aproape 43% dintre adolescenții sud-coreeni sunt dependenți de telefoanele mobile – dublu față de media națională.

„Elevii ar trebui să studieze, să lege prietenii și să participe la activități școlare, dar smartphone-urile le distrag atenția constant”, a spus Choi Eun-young, mamă a unui copil de 14 ani din Seul.

Profesorii au semnalat, la rândul lor, numeroase întreruperi ale cursurilor cauzate de utilizarea telefoanelor. Potrivit unui sondaj intern, aproape 70% dintre cadrele didactice au raportat conflicte cu elevii atunci când au încercat să limiteze folosirea dispozitivelor în timpul orei.

Excepții și aplicare

Noua lege oferă profesorilor dreptul de a bloca accesul la telefoane în incinta școlii și obligă instituțiile să introducă lecții despre utilizarea responsabilă a tehnologiei. Există și excepții, precum folosirea dispozitivelor de asistență pentru elevii cu dizabilități, situațiile de urgență sau activitățile educaționale speciale.

Voci critice

Deși mulți părinți susțin interdicția, alții, precum elevul de liceu Seo Min-joon (18 ani), consideră că „nu confiscarea telefoanelor este soluția, ci educarea pentru o utilizare sănătoasă”.

Uniunea Profesorilor și Lucrătorilor din Educație nu a adoptat o poziție oficială, semnalând opinii divergente în rândul membrilor: unii văd în măsură o încălcare a dreptului elevilor de a comunica, alții o consideră un pas necesar pentru restabilirea disciplinei.

Unii critici atrag atenția că problema reală nu sunt telefoanele, ci presiunea uriașă a examenului național de admitere la universitate (Suneung), care obligă elevii să petreacă ore în șir zilnic la meditații private. „Pur și simplu nu avem timp să fim dependenți de telefoane”, a declarat pentru BBC un elev de 13 ani.

Context internațional

Măsuri similare există și în alte țări: Franța și Finlanda au interzis telefoanele în școlile primare, iar Italia, Olanda și China au impus restricții la nivelul tuturor unităților de învățământ. Bulgaria va interzice folosirea telefoanelor mobile din luna noiembrie 2025. Coreea de Sud devine însă una dintre puținele state care consacrat prin lege o astfel de interdicție.

Citește și: Elevii de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea își vor începe cursurile într-un sediu temporar