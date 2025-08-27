Elevii de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea își vor începe cursurile într-un sediu temporar

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea are în derulare 18 proiecte de modernizare a unităților de învățământ, finanțate prin PNRR și bugetul local, cu termen de finalizare până la debutul anului școlar 2025–2026. Totuși, lucrările de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, derulate în cadrul proiectului „Eficientizarea energetică a Colegiului Național «Mircea cel Bătrân»”, nu au putut fi finalizate la timp, din cauza complexității intervențiilor necesare pentru o clădire de patrimoniu.

Pentru a nu afecta procesul educațional, municipalitatea a căutat o soluție provizorie care să permită celor 15 clase ale colegiului să își desfășoare cursurile în continuare în prima parte a zilei, conform dorinței părinților. Soluția a venit prin sprijinul companiei Diana, actualul proprietar al fostei clădiri a Universității „Constantin Brâncoveanu” de pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Spațiul, deja pregătit pentru activități educaționale, va fi pus la dispoziția școlii gratuit, pentru o perioadă de nouă luni, până la finalizarea lucrărilor de modernizare.

Primarul Mircia Gutău a transmis mulțumiri companiei pentru sprijinul acordat:

„Conducerea firmei «Diana» a dat dovadă de un spirit civic remarcabil, acceptând să ofere acest spațiu în interesul elevilor și al comunității. Este o dovadă că parteneriatul dintre administrație și mediul privat poate aduce beneficii concrete pentru educație.”

Citește și: (VIDEO) Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit: reacții entuziaste și o explozie pe rețelele de socializare