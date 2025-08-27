(VIDEO) Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit: reacții entuziaste și o explozie pe rețelele de socializare

„Profesoara ta de engleză și profesorul tău de sport se căsătoresc.” Cu această frază jucăușă și o serie de fotografii publicate pe Instagram, Taylor Swift și jucătorul de fotbal american Travis Kelce și-au anunțat logodna, provocând o adevărată furtună online.

Postarea, acompaniată de melodia So High School – cântec despre care se crede că a fost inspirat de relația lor – a adunat peste 18 milioane de aprecieri în numai câteva ore.

Cererea în căsătorie

În imaginile distribuite, Kelce este surprins îngenunchind în fața artistei, iar Swift își etalează inelul de logodnă: un diamant tăiat în formă de pernă, montat pe o verighetă din aur. Florile și decorul, descrise de specialiști ca „o grădină secretă romantică”, au transformat momentul într-un tablou de poveste.

Potrivit tatălui lui Kelce, logodna a avut loc în urmă cu aproape două săptămâni, într-o grădină din Lee’s Summit, Missouri. „Au ieșit la un pahar de vin și atunci Travis a făcut pasul. A fost frumos”, a povestit Ed Kelce pentru BBC.

Reacțiile fanilor

Fanii Swift, cunoscuți ca „Swifties”, au reacționat cu entuziasm. Pe rețelele de socializare, mulți au descris momentul ca fiind „ireal”, unii plângând de bucurie, alții glumind că sunt fericiți pentru „prietena lor apropiată” Taylor. „Am crezut că e un deepfake la început. Nu-mi venea să cred că e real”, a mărturisit Chloe, care administrează un cont de fan cu peste 70.000 de urmăritori.

Anunțul a rezonat mai ales cu fanii de lungă durată, care au crescut odată cu artista și se regăsesc acum în etapa vieții în care logodnele și căsătoriile fac parte din realitatea personală.

Fascinația pentru viața amoroasă a lui Swift

De-a lungul carierei, Taylor Swift a transformat relațiile personale într-o parte esențială a artei sale, scriind piese inspirate de experiențele intime și oferind indicii fanilor. „Este aproape ca o formă de artă modul în care a reușit să transforme atenția mediatică într-un element creativ”, spune Laura Snapes, redactor adjunct la The Guardian.

De această dată însă, sentimentul pare să fie unul diferit. „Travis este cineva care o susține fără rezerve și nu se simte intimidat de succesul ei”, spun fanii, care văd în relația lor o combinație de stabilitate și respect reciproc.

Un moment de „închidere a cercului”

Pentru mulți admiratori, alegerea melodiei So High School în postarea de logodnă este o dovadă a intimității relației. „Este o piesă scrisă pentru Travis, iar acum este coloana sonoră a logodnei lor. E un moment frumos, de închidere a cercului”, a spus Dr. Iona Murphy, lector de literatură engleză și fană declarată a artistei.

