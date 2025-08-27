APIA plătește peste 116 milioane de lei pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul I din 2025

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că efectuează plățile aferente ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2025.

Sprijinul financiar, acordat sub formă de rambursare, se ridică la 116.125.408 lei, fiind destinat unui număr de 9.213 beneficiari. Valoarea subvenției este de 2,213 lei/litru de motorină.

Distribuția pe sectoare

Sector vegetal : 45.100.975 litri – 99.808.634 lei

: 45.100.975 litri – Sector zootehnic : 7.350.885 litri – 16.267.552 lei

: 7.350.885 litri – Sector îmbunătățiri funciare: 22.242 litri – 49.222 lei

Exemplu local – județul Gorj

APIA Gorj a primit 22 de cereri de rambursare, fiind autorizată la plată suma de 154.024 lei, pentru o cantitate totală de 69.598 litri motorină:

sector vegetal: 65.530 litri – 145.021 lei

sector zootehnic: 4.068 litri – 9.003 lei

Conform legislației în vigoare, cantitatea maximă de motorină ce poate fi decontată anual prin acest program este de 410 milioane de litri.

