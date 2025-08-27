World Vision România lansează o metodologie inovatoare pentru predarea în clase simultane

World Vision România a lansat oficial o metodologie complexă pentru predarea în clase simultane, dezvoltată și testată timp de un an în 22 de școli din mediul rural, cu participarea a peste 100 de profesori. Modelul pilotat a demonstrat o creștere vizibilă a performanțelor școlare și a motivației elevilor și este propus acum pentru scalare la nivel național.

Context și nevoie urgentă

Un studiu realizat în 2024 de World Vision România arată că peste 20% dintre elevii din mediul rural învață în clase simultane, iar 56% dintre profesori nu au primit niciodată formare pentru acest tip de predare. Mai mult, o treime dintre cadrele didactice consideră că sistemul oferă „doar servicii educaționale minimale”.

În acest context, metodologia lansată de World Vision vine ca un răspuns practic la nevoile școlilor, oferind instrumente pentru planificare flexibilă, metode interactive, spații de învățare adaptate și evaluare centrată pe progres.

Rezultatele pilotului

Impactul după un an de aplicare este considerat semnificativ:

Prezență școlară : peste jumătate dintre școlile implicate au raportat o frecvență de 99%, iar o treime chiar 100%.

: peste jumătate dintre școlile implicate au raportat o frecvență de 99%, iar o treime chiar 100%. Performanțe academice : 78,5% dintre elevi și-au îmbunătățit rezultatele la limba română, iar 76% la matematică; aproape 80% dintre copii au primit calificative „Bine” și „Foarte bine”.

: 78,5% dintre elevi și-au îmbunătățit rezultatele la limba română, iar 76% la matematică; aproape 80% dintre copii au primit calificative „Bine” și „Foarte bine”. Percepția profesorilor: 76% dintre cadrele didactice spun că metodologia le-a ușurat semnificativ pregătirea și desfășurarea lecțiilor.

Profesorii lideri – nucleul schimbării

Pentru extinderea programului, organizația propune o rețea de profesori lideri, deja formați, care să ofere mentorat și training colegilor din întreaga țară, în colaborare cu specialiștii Ministerului Educației. Modelul de instruire „peer-to-peer” ar consolida o comunitate profesională de învățare și ar motiva cadrele didactice să continue să inoveze.

„Învățământul simultan are multe provocări, iar principalul obstacol rămâne lipsa pregătirii profesorilor. Metodologia noastră, testată timp de un an, oferă un cadru practic și adaptabil, care sprijină profesorii și crește implicarea elevilor. Rezultatele se văd: progres academic, motivație mai mare și profesori mai încrezători. Este momentul să extindem această experiență la nivel național”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Metodologia pe larg poate fi consultată aici: https://worldvision.ro/wp-content/uploads/2025/08/Metodologie-Invatamant-simultan-1.pdf

