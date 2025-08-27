Primele incursiuni ruse în regiunea Dnipropetrovsk. Ucraina anunță că a oprit avansul

Regiunea Dnipropetrovsk, unul dintre cele mai importante centre industriale ale Ucrainei, cu peste trei milioane de locuitori înainte de război, a intrat în vizorul trupelor ruse. Oficialii de la Kiev au confirmat că forțele Moscovei au încercat, în premieră, să pătrundă în această zonă aflată la estul țării.

„Este primul atac de o asemenea amploare în regiunea Dnipropetrovsk. Trupele ruse au reușit o pătrundere, însă avansul lor a fost oprit”, a declarat pentru BBC Viktor Trehubov, reprezentant al Grupului Operațional-Strategic „Dnipro”.

Lupte la granița cu Donețkul

Proiectul de monitorizare DeepState a semnalat marți ocuparea satelor Zaporizke și Novoheorhiivka, aflate la limita administrativă dintre regiunile Donețk și Dnipropetrovsk. Totuși, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a respins aceste informații, precizând că Zaporizke se află sub controlul Kievului, iar luptele continuă în apropierea Novohryhorivka.

La începutul lunii august, un mic detașament de infanterie rusă ar fi reușit să avanseze aproximativ 10 kilometri dincolo de liniile defensive ucrainene, în zona localității Dobropillia. Deși ofensiva a provocat îngrijorare, ultimele date sugerează că înaintarea a fost stopată.

Importanța strategică a regiunii

Deși Rusia nu a anunțat oficial că dorește să anexeze Dnipropetrovsk, așa cum a făcut cu regiunile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijjea, regiunea rămâne o miză majoră. Cu o economie puternic industrializată și orașe importante precum Dnipro, Dnipropetrovsk este considerată crucială atât din punct de vedere economic, cât și militar.

Un eventual progres substanțial al trupelor ruse în această zonă ar reprezenta o lovitură de moral pentru Ucraina, mai ales în contextul în care demersurile diplomatice internaționale pentru încetarea conflictului – inclusiv discuțiile dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, desfășurate la începutul verii în Alaska – par să fi intrat în impas.

Citește și: Altercație la o sală de fitness din Craiova: tânăr de 18 ani, agresat și transportat la spital