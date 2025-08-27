Altercație la o sală de fitness din Craiova: tânăr de 18 ani, agresat și transportat la spital

UPDATE: Cinci persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe și tulburarea ordinii și liniștii publice au fost identificate de polițiști. Este vorba despre:
- doi bărbaţi, unul de 30 de ani din Giurgița și cel de-al doilea de 36 de ani din Craiova,
- trei tineri cu vârste cuprinse între 15 și 26 de ani, toți trei din Craiova.
În timpul conflictului, tânărul de 18 ani ar fi folosit un spray iritant-lacrimogen. Două dintre persoanele participante la conflict ar fi deținut, la vedere, un obiect ascuțit și un box. Cercetările sunt continuate de poliţişti, urmând a fi dispuse măsuri legale.
Scene violente, aseară, pe strada Nicolae Ionescu Sisești din municipiul Craiova. Polițiștii Secției 2 au fost solicitați, în jurul orei 19:20, să intervină la un conflict izbucnit într-o sală de fitness.
Potrivit primelor informații, mai multe persoane ar fi pătruns în incinta sălii și ar fi agresat fizic un tânăr de 18 ani, localnic. În urma incidentului, victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.
Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs agresiunea, precum și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și tragerea lor la răspundere.
