Altercație la o sală de fitness din Craiova: tânăr de 18 ani, agresat și transportat la spital

UPDATE: Cinci persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe și tulburarea ordinii și liniștii publice au fost identificate de polițiști. Este vorba despre:

doi bărbaţi, unul de 30 de ani din Giurgița și cel de-al doilea de 36 de ani din Craiova,

trei tineri cu vârste cuprinse între 15 și 26 de ani, toți trei din Craiova.

În timpul conflictului, tânărul de 18 ani ar fi folosit un spray iritant-lacrimogen. Două dintre persoanele participante la conflict ar fi deținut, la vedere, un obiect ascuțit și un box. Cercetările sunt continuate de poliţişti, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Scene violente, aseară, pe strada Nicolae Ionescu Sisești din municipiul Craiova. Polițiștii Secției 2 au fost solicitați, în jurul orei 19:20, să intervină la un conflict izbucnit într-o sală de fitness.

Potrivit primelor informații, mai multe persoane ar fi pătruns în incinta sălii și ar fi agresat fizic un tânăr de 18 ani, localnic. În urma incidentului, victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs agresiunea, precum și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și tragerea lor la răspundere.

Citește și: Craiova: Un tânăr instituționalizat a dispărut din centru. Poliția îl caută