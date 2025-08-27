Craiova: Un tânăr instituționalizat a dispărut din centru. Poliția îl caută

Polițiștii Secției 6 Craiova au fost sesizaţi, aseară, de către un bărbat, din municipiu, instructor de educație, că, în cursul zilei, la ora 17.30, Anton Florin Scorpion, de 21 ani, a plecat din centrul unde este instituționalizat și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,70 m, greutate 60 de kg, ochii negri, fața ovală, ten măsliniu.

La momentul plecării acesta era îmbrăcat cu pantaloni scurți și tricou de culoare negru și pantofi sport de culoare albastru.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la tânărul dispărut sunt rugate:

să apeleze numărul unic de urgență 112,

să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

