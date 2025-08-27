Vâlcea: Grav accident rutier, în Bujoreni. 7 victime, un minor în stare gravă



UPDATE: Din păcate, minora a decedat.

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați să intervină, în urmă cu puțin timp, la un accident rutier, în localitatea Bujoreni, pe DN 7.

S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu:

o autospecială de stingere cu modul de descarcerare,

o autospecială de descarcerare,

o autospecială SMURD,

3 ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.



În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme și 8 persoane.

Au fost evaluați medical toți participanții la trafic din cele 2 autovehicule. 7 persoane au fost transportate la spital, dintre care o victimă minoră în stop cardio-respirator.

Nu au fost persoane încarcerate.

De asemenea, pompierii au acționat pentru înlăturarea pericolului de incendiu, prin deconectarea bornelor bateriilor celor două autovehicule.Poliția a demarat cercetările la fața locului și a întocmit un dosar penal de vătămare corporală din culpă.

