Vâlcea: Persoană rănită într-un incendiu de vegetație, la Golești

De Daniela Moise
O persoană a fost rănită marți într-un incendiu de vegetație în fondul forestier al localității Golești. Traficul pe DN 7 a fost restricționat, fiind îngreunat de fumul degajat.

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, marți după-amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată, în localitatea Golești.

S-au deplasat progresiv la locul evenimentului forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, Punctului de Lucru Bunești și Punctului de Lucru Ionești, cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

Echipajele operative sosite la fața locului au constatat că arde vegetație uscată în fondul forestier și coronament, pe o suprafață de circa 2 ha.

Incendiul se manifesta cu flacără deschisă, iar DN 7 este afectat de fumul generat de incendiu. Poliția a restricționat traficul în zonă.

A fost identificată, în zona incendiului, o persoană de sex masculin, cu ușoare arsuri la nivelul membrelor superioare. Aceasta a fost scoasă din zona de pericol și a fost evaluată de echipajul SMURD, refuzând transportul la spital.

Incendiul a fost localizat.

