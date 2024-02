CEO a achitat toate certificatele de CO2

Complexul Energetic Oltenia a finalizat la această dată achiziționarea certificatelor de CO2 aferente producției de energie electrică a anului 2023, respectând obligațiile de conformare. Achizițiile certificatelor de CO2 (EUA) au fost efectuate pe Piața Primară EEX și Piața Secundară Spot EEX.

Complexul Energetic Oltenia s-a încadrat, în fiecare an, în termenul prevăzut de legislație pentru conformarea achiziției întregii cantități de certificate de CO2 corespunzătoare energiei produse. An de an Complexul Energetic Oltenia are nevoie de câteva sute de milioane de euro pentru plata certificatelor de CO2.

De altfel, compania beneficiară de ajutoare financiare de stat pentru a achita taxa de poluare. În schimbul ajutoarelor financiare, compania este obligată să implementeze un Plan de restructurare.

