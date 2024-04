Rapid – „U“ Craiova | Alb-albaştrii, obligaţi să scoată puncte din Giuleşti

Rapid București și Universitatea Craiova se întâlnesc luni, de la ora 20.30, în Giulești, într-o partidă contând pentru etapa 7 din play-off-ul Superligii.

Confruntarea va fi arbotrată de Ovidiu Hațegan (Arad), ajutat la cele două linii de Mircea Grigoriu (București) și Ovidiu Artene (Vaslui). Al patrulea oficial va fi iulian Dima (București). VAR-ul va fi asigurat de Szabolcs Kovacs (Carei) şi Doru Lucaciu (Cluj). Observator din partea CCA va fi Andrei Ioniță (București). LPF l-a desemnat supervizor pe Constantin Stănescu (București).

„Trebuie să gestionăm foarte bine momentele jocului“

Confruntarea din Giuleşti a fost prefațată de antrenorul Științei, Costel Gîlcă, și de fundașul Gjoko Zajkov. Ambii au subliniat că misiunea va fi dificilă, dar consideră că alb-albaștrii au atuurile lor și pot obține un rezultat pozitiv.

„Întâlnim o echipă complicată, cu un stadion complicat, cu suporteri înfocați și trebuie să gestionăm foarte bine momentele jocului și să tragem totul în favoarea noastră. Au o viteză bună în atac, prin Rrahmani și Krasniqi, au jucători buni și la mijloc, care dau un echilibru echipei, dar sper să găsim spațiile necesare pentru a avea opțiuni pentru a marca, pentru că avem nevoie de victorie. Cu siguranță că, dacă vom reuși să înscriem repede, va fi un meci mult mai ușor. Îi avem accidentați pe Koljic, Maldonado și cu un semn de întrebare îl avem pe Vlădoiu“, a spus Costel Gîlcă.

„Acest meci este la fel de greu precum toate celelate din play-off. Este un derbi și trebuie să mergem acolo și să arătăm că ultimul joc al nostru a fost un accident. Trebuie să ne arătăm adevărata valoare. Știm că nu va fi ușor, dar vom da maximum pentru a câștiga. Ei au o echipă bună, cu jucători rapizi și o organizare bună de joc și cu siguranță și ei au de demonstrat că nu a fost o perioadă bună. Pe noi ne interesează ce vom reuși noi, iar în acest moment victoria este vitală“, a declarat Gjoko Zajkov.

Bogdan Lobonț: „De unde știți voi că băieții sunt cu moralul la pământ?“

De partea cealaltă, tehnicianul interimar al Rapidului, Bogdan Lobonţ, a fost mai preocupat să vorbescă despre problema lui Ermal Kraniqi şi să se ia de jurnalişti, decât despre jocul cu Universitatea Craiova, semn că presiunea este foarte mare la gruparea alb-vişinie.

„Am vorbit cu Krasniqi. Depinde din ce perspectivă o vezi. Poate o vezi din perspectiva comentatorului, a celui ce nu cunoaște dinamicile care sunt în cabină. Eu și Ermal știm ce s-a întâmplat, atât la gestul lui, cât și la ce a urmat. Eu mă bazez pe toți jucătorii care sunt la Rapid, toți jucătorii care sunt sub contract cu Rapid. Ceea ce am avut de clarificat cu el am făcut-o atât după meci, cât și a doua zi. Că persoanele din afară comentează, eu nu am ce să fac”, a declarat „Pisica“.

„De unde știți voi că băieții sunt cu moralul la pământ? Cu tot respectul, voi nu cunoașteți situația din interior. Voi sunteți în exterior, nu știți ce se întâmplă la antrenamente, în cantonament. Eu gestionez instrumentele pe care le am la dispoziție. Nu puteți voi să veniți să-mi spuneți că jucătorii sunt cu moralul la pământ, e doar perspectiva voastră“, a completat Bogdan Lobonț.

LPF: Rapid – Universitatea. Suporterii sunt vicecampioni

LPF a prefaţat în stilu-i propriu disputa dintre Rapid şi Universitatea Craiova. Vezi mai jos ce au scris reprezentanţii forului!

10 victorii, două rezultate de egalitate şi şase înfrângeri este palmaresul grupării bucureştene pe teren propriu în ediţia curentă. Giuleştenii au marcat în 15 dintre cele 18 jocuri disputate în SuperLigă din postura de gazde. Au primit cel puţin un gol în 13 dintre aceste partide.

13.137 spectatori / meci este media înregistrată acasă de Rapid în campionatul actual, locul 2 la acest capitol.

De la revenirea Rapidului în principala competiţie internă din 2021, cele două s-au mai întâlnit pe prima scenă de nouă ori. Craiovenii s-au impus de cinci ori, bucureştenii au câştigat două jocuri, iar două partide s-au terminat la egalitate.

Ultima victorie bifată de giuleşteni: 29 octombrie 2023, Rapid – Universitatea Craiova 2-0.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLiga României a avut loc pe 30 martie 2024, Universitatea Craiova – Rapid 2-1. Golurile au fost marcate de Ştefan Baiaram, Alexandru Mitriţă, respectiv Funsho Bamgboye.

Mediile de vârstă: Rapid – 26 ani şi trei luni / Universitatea Craiova – 25 ani şi patru luni.

Superliga

Play-off, etapa 7:

Sâmbătă, 27 aprilie: FCSB – Farul 2-1.

Duminică, 28 aprilie: CFR Cluj – Sepsi 2-1.

Luni, 29 aprilie – ora 20.30: Rapid – „U“ Craiova.

Clasament: 1. FCSB 49 puncte (golaveraj 12-6), 2. CFR Cluj 37 (10-11), 3. Farul 35 (14-8), 4. „U“ Craiova 34 (8-8), 5. Rapid 29 (6-14), 6. Sepsi 28 (8-11).

Play-out, etapa 7:

Vineri, 26 aprilie: Dinamo – Voluntari 1-1.

Sâmbătă, 27 aprilie: FCU – U Cluj 3-2.

Duminică, 28prilie: Oţelul – Hermannstadt 1-0, Iaşi – UTA 0-2.

Luni, 29 aprilie – ora 17.30: Petrolul – Botoşani.

Clasament: 1. Oțelul 33 (8-5), 2. Hermannstadt 31 (10-5), 3. UTA 31 (10-8), 4. U Cluj 29 (8-7), 5. Petrolul 26 (5-9), 6. Voluntari 23 (11-9), 7. FCU 22 (6-10), 8. Botoșani 21 (9-8), 9. Iași 21 (4-6), 10. Dinamo 21 (5-9).

