(VIDEO) Cetățean italian, arestat la Craiova după ce a fost prins cu droguri ascunse în cutii de chipsuri

Un cetățean italian de 29 de ani a fost arestat preventiv la Craiova după ce procurorii DIICOT l-au prins în flagrant cu droguri de risc și mare risc aduse din Italia.

„Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Craiova, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat (cetățean italian), de 29 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc și trafic internațional de droguri de risc și mare risc.

La data de 3 martie 2026, bărbatul a fost prins în flagrant delict, în municipiul Craiova, în timp ce ar fi deținut, pentru comercializare, 240 de grame de cocaină și 306 grame de rezină de canabis.

Acesta ar fi introdus substanțele interzise în țară, din Italia, pe cale rutieră, cu ajutorul unei curse de transport internațional de persoane, în care ar fi fost pasager“, potrivit DIICOT.

Drogurile de risc și mare risc au fost ascunse în cutii de chipsuri și depozitate într-o geantă de voiaj.

La data de 3 martie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea bărbatului, ulterior, la data de 4 martie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

