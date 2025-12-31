-0.6 C
Craiova
miercuri, 31 decembrie, 2025
Știri de ultima orăLocalDoljPrimăria Craiova continuă ridicarea autovehiculelor abandonate de pe domeniul public

Primăria Craiova continuă ridicarea autovehiculelor abandonate de pe domeniul public

De Mariana BUTNARIU
Primăria Municipiului Craiova continuă campania de ridicare a autoturismelor abandonate sau fără stăpân de pe domeniul public, aflate într-o stare avansată de degradare.

Campania se desfășoară în baza Legii nr. 421/2002, modificată prin Legea 97/2020, care reglementează regimul juridic al vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

Lista autoturismelor ce vor fi ridicate

În perioada următoare, pe raza Municipiului Craiova vor fi ridicate următoarele autoturisme:

  1. Opel, albastru, DJ.10.WFW – bd. Oltenia, bl. 154A
  2. Peugeot, negru, DJ.97.YCE – str. George Enescu, bl. 37
  3. Mercedes, gri, DJ.24.ARC – str. George Enescu, bl. B2
  4. Hyundai, gri, DJ.10.YVY – str. George Enescu, bl. B2
  5. Fiat, alb, DJ.11.LLU – bd. Decebal, bl. 10
  6. Daewoo, alb, DJ.11.NPV – bd. 1Mai, bl. A8
  7. BMW, negru, DJ.97.FXY – str. Traian Gheorghiu, bl. 115

Prin aceste măsuri, Primăria urmărește eliminarea vehiculelor abandonate, prevenirea degradării domeniului public și creșterea siguranței și ordinii în oraș.

