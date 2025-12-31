Primăria Craiova continuă ridicarea autovehiculelor abandonate de pe domeniul public

Primăria Municipiului Craiova continuă campania de ridicare a autoturismelor abandonate sau fără stăpân de pe domeniul public, aflate într-o stare avansată de degradare.

Campania se desfășoară în baza Legii nr. 421/2002, modificată prin Legea 97/2020, care reglementează regimul juridic al vehiculelor abandonate sau fără stăpân pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

Lista autoturismelor ce vor fi ridicate

În perioada următoare, pe raza Municipiului Craiova vor fi ridicate următoarele autoturisme:

Opel, albastru, DJ.10.WFW – bd. Oltenia, bl. 154A Peugeot, negru, DJ.97.YCE – str. George Enescu, bl. 37 Mercedes, gri, DJ.24.ARC – str. George Enescu, bl. B2 Hyundai, gri, DJ.10.YVY – str. George Enescu, bl. B2 Fiat, alb, DJ.11.LLU – bd. Decebal, bl. 10 Daewoo, alb, DJ.11.NPV – bd. 1Mai, bl. A8 BMW, negru, DJ.97.FXY – str. Traian Gheorghiu, bl. 115

Prin aceste măsuri, Primăria urmărește eliminarea vehiculelor abandonate, prevenirea degradării domeniului public și creșterea siguranței și ordinii în oraș.

