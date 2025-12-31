Ambulatoriile de specialitate intră pe drumul modernizării: program prelungit, plata majorată și noi programe naționale din 2026

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că ambulatoriile de specialitate intră „pe drumul corect de dezvoltare și creștere reală a capacității de răspuns pentru oameni”. Modificările legislative recente vizează reducerea birocrației, creșterea eficienței și adaptarea serviciilor la nevoile pacienților.

Ce se schimbă în ambulatorii

Programul prelungit până la ora 20:00 pentru specialitățile cu adresabilitate crescută, acolo unde este necesar;

pentru specialitățile cu adresabilitate crescută, acolo unde este necesar; Organizarea mai simplă a programului și rotația medicilor , cu mai puțină birocrație;

, cu mai puțină birocrație; Majorarea punctului de plată per serviciu medical de la 1 ianuarie 2026, la 6,5 lei , pentru susținerea reală a activității;

de la 1 ianuarie 2026, la , pentru susținerea reală a activității; Drepturile salariale ale medicilor care lucrează în ambulatoriul integrat al spitalului vor corespunde secției sau compartimentului în care sunt încadrați.

Rolul ambulatoriilor în sistemul medical modern

„Ambulatoriul este cheia unui sistem medical modern: diagnostic mai rapid, tratament la timp, monitorizare continuă și presiune mai mică pe spitalele de urgență”, a explicat ministrul. Prin extinderea programului și optimizarea resurselor umane, ambulatoriile devin puncte centrale de acces rapid la servicii medicale.

Investiții și programe naționale

Prin PNRR, 69 de ambulatorii de specialitate au fost reabilitate și dotate corespunzător, cu infrastructură modernă și echipamente performante.

Totodată, începând cu 2026, vor funcționa trei programe naționale noi de screening și prevenție:

Screening neonatal;

Screening pentru cancerul de col uterin, sân și prostată;

Îngrijiri paliative și îngrijiri la domiciliu.

O mare parte din aceste servicii se vor realiza în ambulatorii, consolidând rolul acestora în prevenție, diagnostic precoce și îngrijire continuă.

Beneficii pentru pacienți

Prin aceste modificări, pacienții vor beneficia de:

Acces mai rapid la medici și investigații, inclusiv după-amiaza și seara;

la medici și investigații, inclusiv după-amiaza și seara; Timp de așteptare mai scurt pentru consultații și diagnostic, cu mai puțină presiune pe spitalele de urgență;

pentru consultații și diagnostic, cu mai puțină presiune pe spitalele de urgență; Diagnostic timpuriu și tratament început la timp;

și tratament început la timp; Servicii medicale mai aproape de casă , inclusiv îngrijiri la domiciliu și paliative;

, inclusiv îngrijiri la domiciliu și paliative; Mai multă predictibilitate și continuitate în îngrijire, într-un sistem mai bine organizat și eficient.

Citește și: Restricții de circulație în Ungaria pentru camioanele de peste 7,5 tone pe Drumul Principal 42, începând cu 1 ianuarie 2026