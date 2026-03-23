Asistența Socială se mută la buletine

Direcția de Asistență Socială din Craiova se mută într-un nou sediu central. În fapt se mută în clădirea de pe strada Unirii, unde până de curând a funcționat Direcția de Evidență a persoanelor și Serviciul Creșe. Acestea au fost relocate la Centrul multifuncțional, lăsând imobilul de pe strada Unirii liber. La acest moment sediul central al Direcției de Asistență socială se află în cartierul Lăpuș.



Primăria Craiova propune reorganizarea spațiilor în care funcționează Direcția Generală de Asistență Socială (DGAS), prin mutarea activității într-un nou sediu situat pe strada Calea Unirii nr. 45. Proiectul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local. În prezent, DGAS își desfășoară activitatea în mai multe locații din oraș, printre care imobile de pe străzile Eustațiu Stoenescu și Mitropolit Firmilian.

Reprezentanții instituției au solicitat oficial punerea la dispoziție a noului spațiu, motivând necesitatea unui sediu unitar care să permită o mai bună coordonare a activităților. „Desfășurarea activității în mai multe puncte îngreunează atât accesul beneficiarilor, cât și colaborarea internă”, se arată în documentația înaintată autorităților locale.

Prin proiectul de hotărâre se propune încetarea dreptului de administrare asupra spațiilor utilizate în prezent și transferul acestuia către noul imobil de pe Calea Unirii. Totodată, sediul respectiv ar urma să devină punctul principal de lucru al Direcției.

Autoritățile locale susțin că această reorganizare va contribui la creșterea calității serviciilor sociale oferite craiovenilor și la o gestionare mai eficientă a resurselor administrative. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în cadrul ședinței din această săptămână a Consiliului Local.