12.6 C
Craiova
joi, 5 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalVâlceaGhișeul de relații cu publicul din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea, închis vineri și sâmbătă

Ghișeul de relații cu publicul din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea, închis vineri și sâmbătă

De Daniela Moise

Având în vedere informarea transmisă de Distribuție Oltenia privind întreruperea alimentării cu energie electrică în zona Râureni din municipiul Râmnicu Vâlcea, în zilele de vineri, 6 martie 2026, în intervalul orar 13.00–17.00, și sâmbătă, 7 martie 2026, în intervalul orar 09.00–17.00, activitățile desfășurate la ghișeul de relații cu publicul din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea vor fi temporar suspendate.

În această perioadă nu se vor putea desfășura activități privind restituirea documentelor (permise de conducere și certificate de înmatriculare), analiza stării permisului de conducere și prelungirea valabilității dovezilor de circulație.

Pentru situațiile urgente, restituirea documentelor se va realiza pe baza verificărilor efectuate cu ajutorul tabletelor din dotarea Serviciului Rutier, urmând ca mențiunile în aplicația informatică „Abateri” să fie introduse ulterior, în data de 8 martie 2026.

Citește și: Femeie arestată după ce a găsit un card pierdut pe stradă și a scos toți banii din contul păgubașului

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA