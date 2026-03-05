Ghișeul de relații cu publicul din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea, închis vineri și sâmbătă

Având în vedere informarea transmisă de Distribuție Oltenia privind întreruperea alimentării cu energie electrică în zona Râureni din municipiul Râmnicu Vâlcea, în zilele de vineri, 6 martie 2026, în intervalul orar 13.00–17.00, și sâmbătă, 7 martie 2026, în intervalul orar 09.00–17.00, activitățile desfășurate la ghișeul de relații cu publicul din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea vor fi temporar suspendate.

În această perioadă nu se vor putea desfășura activități privind restituirea documentelor (permise de conducere și certificate de înmatriculare), analiza stării permisului de conducere și prelungirea valabilității dovezilor de circulație.

Pentru situațiile urgente, restituirea documentelor se va realiza pe baza verificărilor efectuate cu ajutorul tabletelor din dotarea Serviciului Rutier, urmând ca mențiunile în aplicația informatică „Abateri” să fie introduse ulterior, în data de 8 martie 2026.

