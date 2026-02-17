Recomandările polițiștilor pentru turiștii care merg la Rânca

Dacă ați ales să vă petreceți timpul liber în zona montană, este important să aveți în vedere că, pe timp de ninsoare și viscol, condițiile de trafic pot deveni rapid dificile.

Pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm:

-echipați autovehiculul corespunzător sezonului rece – anvelope de iarnă, lanțuri antiderapante, lichid de parbriz rezistent la îngheț, rezervorul alimentat corespunzător;

-informați-vă înainte de a pleca la drum cu privire la starea vremii și eventualele restricții de circulație;

-reduceți viteza și adaptați permanent stilul de conducere la condițiile de drum – carosabil acoperit cu zăpadă, polei sau vizibilitate redusă;

-măriți distanța de siguranță față de autovehiculul din față și evitați frânările sau manevrele bruște;

-folosiți luminile de întâlnire pe tot parcursul deplasării, iar în condiții de viscol puternic, opriți într-un loc sigur până la îmbunătățirea vizibilității;

-nu porniți la drum dacă autovehiculul prezintă defecțiuni sau dacă nu aveți experiență în conducerea pe drumuri montane în condiții de iarnă;

-respectați indicațiile polițiștilor rutieri și ale celorlalte autorități prezente în teren.

Polițiștii acționează permanent în zonă pentru prevenirea evenimentelor rutiere și pentru asigurarea unui trafic sigur și fluent.

