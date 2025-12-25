Olt: Bărbat dat dispărut de familie

Poliţiştii din Olt caută un bărbat de 49 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliul său din comuna Vlădila, județul Olt, și nu a mai revenit.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 5 Deveselu au fost sesizați astăzi, în jurul orei 14.00, de către o femeie din comuna Vlădila, cu privire la faptul că fiul său, Mitrică Mihnea, în vârstă de 49 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul său și nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,80 metri, greutate 85 kg, ochi căprui, păr cărunt-rar, barbă neîngrijită.

La momentul plecării, acesta purta o geacă neagră din fâș, blugi albaștri, pe cap purta o căciulă de culoare închisă, iar în picioare purta pantofi negri.

Persoanele care dețin informații ce pot ajuta la găsirea bărbatului sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112.

