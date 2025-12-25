-1.6 C
Craiova
joi, 25 decembrie, 2025
Un italian a murit de Crăciun după ce s-a înecat cu cozonac

Un italian a murit de Crăciun după ce s-a înecat cu cozonac

De Daniela Moise

Un bărbat de 47 de ani a murit astăzi după ce s-a înecat cu cozonac italian – panettone, în timpul unei petreceri organizate într-o locuință în apropiere de Torino, scrie Hotnews.

Incidentul a avut loc într-o casă de pe Via Foglizzo, din cartierul Borgo Nuovo, la domiciliul părinților victimei. Potrivit presei italiene, bărbatul s-a înecat brusc în timp ce mânca desertul.

Membrii familiei au încercat să-i acorde primul ajutor și au sunat imediat la numărul de urgență 112. 

În câteva minute, la fața locului au ajuns paramedicii, însă pentru bărbatul de 47 de ani nu s-a mai putut face nimic, medicul putând doar să constate decesul.

La locuință au fost chemați și carabinierii din Settimo Torinese, precum și medicul legist, pentru efectuarea verificărilor de rutină. 

Decesul a fost stabilit ca fiind provocat de asfixiere accidentală.

