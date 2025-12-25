Un mort și un rănit într-un accident provocat de neadaptarea vitezei în curbă

Un adolescent de 17 ani a murit în ziua de Crăciun după ce șoferul autoturismului în care se afla băiatul a pierdut controlul direcției într-o curbă, pe DN 73, în localitatea argeșeană Țițești, autovehiculul ieșind în afara carosabilului.

O altă persoană din autoturism, un bărbat de 30 de ani, a fost suferit diverse leziuni.

Un tânăr de 22 de ani, din Mihăești, care conducea un autoturism pe DN 73, în localitatea Țițești, având direcția de deplasare spre Pitești, posibil pe fondul neadaptării vitezei de deplasare în curbă, a pierdut controlul asupra direcției de mers, lovind glisiera de pe marginea părții carosabile și ieșind în afara carosabilului.

„În urma evenimentului au suferit leziuni pasagerul dreapta față, un bărbat de 30 de ani, din Schitu-Golești, precum și pasagerul din spate, un minor de 17 ani, din Schitu-Golești, căruia i-au fost efectuate manevre de resuscitare, ulterior survenind decesul acestuia“, a transmis IPJ Argeș.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool.

Polițiștii continuă cercetările la locul producerii accidentului rutier, urmând să întocmescă un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

