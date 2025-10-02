Cod roșu de ploi în Dolj și Olt: În 24 de ore va ploua cât pentru două luni!

Administrația Națională de Meteorologie și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor au emis joi avertizări de cod galben, portocaliu și roșu. Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat joi Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU), ca urmare a avertizărilor meteorologice și hidrologice de vreme rea.

În acest context a avut loc joi ședința extraordinară, condusă de secretarul de stat Raul Pop, după prognozele severe care indică precipitații abundente în sud-vestul țării, cu acumulări ce pot atinge 100-110 l/mp în județele Dolj și Olt, echivalentul a două luni de ploi concentrate în 24 de ore, se arată într-un comunicat al CMSU.

Secretarul de stat Raul Pop a tras un semnal de alarmă cu privire la gravitatea fenomenelor meteorologice așteptate.

„Având în vedere prognoza meteorologică și situația hidrologică, a fost crescut gradul de alertare pentru județele din sud-vestul țării, prin emiterea codurilor galbene, roșii și portocalii. Ne așteptăm ca precipitațiile să conducă la atingerea cotelor de inundații în mai multe zone. Deși solul este extrem de uscat și poate prelua din cantitățile de precipitații, nu putem exclude probleme punctuale. Ținând cont că sunt areale întinse care vor fi afectate de precipitații, vor apărea, în următoarele ore, inundații cu efecte locale. Practic, în următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună”, a subliniat secretarul de stat Raul Pop.

