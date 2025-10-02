7.9 C
Craiova
joi, 2 octombrie, 2025
De Daniela Moise
Circulația pe o stradă din centrul Craiovei, blocată de un copac rupt

Pompierii din cadrul ISU Dolj intervin, joi după-amiază, la ora 16.00, pe strada Știrbei Vodă din Craiova, în zona Colegiului Național „Frații Buzești“, pentru îndepărtarea unui copac rupt, căzut pe carosabil.

La fața locului acționează o autospecială de descarcerare. Intervenția are ca scop eliberarea drumului și înlăturarea oricărui pericol pentru pietoni și participanții la trafic.

