Circulația pe o stradă din centrul Craiovei, blocată de un copac rupt

Pompierii din cadrul ISU Dolj intervin, joi după-amiază, la ora 16.00, pe strada Știrbei Vodă din Craiova, în zona Colegiului Național „Frații Buzești“, pentru îndepărtarea unui copac rupt, căzut pe carosabil.

La fața locului acționează o autospecială de descarcerare. Intervenția are ca scop eliberarea drumului și înlăturarea oricărui pericol pentru pietoni și participanții la trafic.

Citește și: Emmanuel Macron, la summitul Comunităţii Politice Europene (CPE) de la Copenhaga: Dronele care încalcă spaţiul european pot fi distruse