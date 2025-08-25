Potop de scumpiri în Craiova. Creşte şi tariful de ridicare a maşinilor parcate neregulamentar

Atenţie unde parcaţi în Craiova!. Societatea care se ocupă de ridicarea, transportul şi depozitarea maşinilor parcate neregulamentar, SC Rat SRL, a solicitat şi, cel mai probabil, va obţine, creşterea tarifelor. Prevederea se regăseşte într-un proiect de hotărâre de consiliu local supus votului joia aceasta.

Astfel,pentru activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova se va percepe un tarif de 450 de lei cu TVA inclusă. Dacă ajungeţi la maşina parcată neregulamentar înainte ca ea să fie urcată pe platformă, veţi plăti 200 lei pentru activitatea de ridicare De asemenea, pentru fiecare zi de „cazare“ în parcarea RAT se va plăti o taxă de 50 de lei/zi începând cu ziua următoare momentului depozitării, nefracționat pe intervale de ore.

Cum motivează RAT Craiova propunerea de majorare

„Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 267/27.07.2017 au fost aprobate tarifele pentru activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, stabilite după cum urmează:– 300 lei/vehicul (inclusiv TVA) pentru activitatea de ridicare, transport și depozitare; 150 lei/vehicul (inclusiv TVA) pentru activitatea de ridicare, în cazul în care proprietarul sau utilizatorul se prezintă la locul ridicării;10 lei/zi (inclusiv TVA) pentru activitatea de depozitare, calculat începând cu ziua următoare momentului depozitării.

De asemenea, prin H.C.L. nr. 219/2021 a fost aprobat Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a serviciului de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, contract prin care R.A.T. S.R.L. a preluat responsabilitatea prestării acestui serviciu de interes public. Tarifele menționate au fost stabilite în funcție de condițiile economice existente la momentul adoptării hotărârilor respective. În prezent, acestea nu mai reflectă realitățile economice și nu acoperă costurile efective ale activității, motiv pentru care se impune actualizarea lor“, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

RAT susţine că taxa de ridicare este prea mică şi nu îi mai descurajează pe şoferi

Prin adresa nr. 131/19.08.2025, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova, R.A.T. S.R.L. propune aprobarea unui nou tarif pentru activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova, invocând următoarele motive:– creșterea cotei TVA de la 19% la 21%; majorarea accizelor la carburanți și energie electrică, cu impact direct asupra cheltuielilor de exploatare;– liberalizarea prețurilor la energie electrică, aplicată începând cu luna iulie 2025; creșterea generală a cheltuielilor de întreținere și operare (piese de schimb, materiale, servicii de mentenanță, cheltuieli salariale și contribuții aferente, asigurări).

Menținerea tarifelor actuale conduce la imposibilitatea acoperirii costurilor reale, ceea ce afectează sustenabilitatea serviciului și capacitatea operatorului de a desfășura activitatea în condiții corespunzătoare. Totodată, nivelul scăzut al tarifelor nu mai are efectul descurajator necesar asupra conducătorilor auto care parchează neregulamentar, fapt ce generează blocaje în trafic, reduce fluența circulației și afectează siguranța rutieră. În consecință, R.A.T. S.R.L. propune aprobarea următoarelor tarife actualizate:– 450 lei/vehicul (inclusiv TVA) pentru activitatea de ridicare, transport și depozitare; 200 lei/vehicul (inclusiv TVA) pentru activitatea de ridicare, în cazul în care proprietarul sau utilizatorul se prezintă la locul ridicării;50 lei/zi (inclusiv TVA) pentru activitatea de depozitare, calculat începând cu ziua următoare momentului depozitării, nefracționat pe intervale de ore.

Ce rol are mâna întinsă în buzunarul şoferilor

Aplicarea acestor tarife va permite: