O asociaţie de proprietari cu multe probleme.De ce îi poartă proprietarii sâmbetele administratorei?

„Eu când am venit aici, în 2011 erau datorii către Termo. Doamna care a făcut sesizarea lucra la Sindicatul LIber şi avea contract cu asociaţia şi se obliga să rezolve problema cu scindarea asociaţiei. Nu au făcut nimic. Am încercat noi să rezolvăm această despărţire frauduloasă. Facturile veneau la noi şi eram încărcaţi cu toate datoriile. Am avut probleme şi cu Compania de Apă şi Termo. Am mers în instanţă, am câştigat la Judecătorie, ei au mers la Tribunal, unde am primit o hotărâre de tot râsul prin care ni se spune că primăria trebuie să rezolve această scindare. Noi am rămas cu tot în spate, cu datorii. Acum avem contul blocat de aceea nu a fost afişat. Când afişăm, oamenii vor plăti la bancă şi nu mai avem bani să ne plătim facturi. Avem acolo 600 de milioane acolo blocaţi. Cei de la primărie ne-au spus să afişăm contul, dar le-am spus că voi face asta când rezolvăm problema cu datoria. Legat de membru comitetului care nu este proprietar va fi schimbat în Adunarea generală. Preşedintele nu mai vrea să rămână, iar celălalt membru nu a mai trecut pe aici. Legat de salariu, într-adevăr a fost o greşeală, dar am revenit la salariul pe care îl aveam înainte. Vom discuta din nou în Adunare”, explică administratora asociaţiei.