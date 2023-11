Reabilitarea cu fonduri europene a blocurilor din Craiova nu se încheie nici în acest an

Lucrările de reabilitare a blocurilor din Craiova cu fonduri europene nu se vor finaliza nici în acest an. Constructorul se află în întârziere, iar lucrările nu se vor încheia nici până la sfârşitul acestui an. Acestea au început în luna iunie 2022 și aveau ca termen final luna decembrie a aceluiași an. Ulterior, constructorul s-a poticnit, a subcontractat lucrarea şi a continuat lucrările pe penalităţi de aproape un an de zile. Contractul nu a mai fost prelungit.

O trecere în revistă a lucrărilor de reabilitare pe fonduri europene a celor 18 blocuri din cartierul craiovean Lăpuş arată suişurile şi coborâşurile acestui proiect.

Lucrările au început la şase ani de la semnarea contractelor pentru reabilitare termică a 18 blocuri din Craiova cu fonduri europene. Contractele de finanţare între Primăria Craiova şi ADR Sud Vest Oltenia au fost semnate în 2017 respectiv 2018 pentru mai multe loturi de blocuri din cartierul Lăpuş-Argeş.



Contractele de finaţare sunt prin POR 2014-2020, iar beneficiari, 828 de proprietarii şi 401 de apartamente. Blocurile pe care s-a pus schela la acest moment și care vor fi reabilitate cu fonduri europene sunt următoarele: S3, S4, S5, S6, U2, U9, U7, U6a, U6b, O7, O8, O10, O13, O15, Bl1, Bl.2, Bl.3, Bl.4. din cartierul Lăpuş. Lucările au început în luna iunie 2022 și aveau ca termen final luna decembrie a aceluiași an. La începutul acestui an, reprezentanții constructorului recunoșteau că lucrează pe penalizări și promiteau că în luna martie, cel târziu aprilie să finalizeze reabilitarea. Acest lucru nu s-a întâmplat nici până la această dată. Frânele care au împiedicat constructorul, respectiv firma Capital Invest Design SRL au fost printre altele lipsa materialelor, deficiențele descoperite în timpul derulării lucrărilor, cum ar fi probleme cu conductele de apă din subsol sau cu terasele unora dintre blocuri. La acestea se adaugă după cum spun și locatarii din blocurile intrate în reabilitare și calitatea proastă a lucrărilor.

Blocurile din Lăpuş, la cap păpuşă la fund mătuşă

Cele 18 blocuri reabilitate cu fonduri europene din cartierul Lăpuş s-au împărţit în două loturi prin prisma aşezării lor în teren. Unele sunt situate pe strada Ion Ţuculescu, în zona SUCPI, altele pe strada Calea Bucureşti. Iniţial, constructorul a încercat să acopere toată plaja de blocuri la care urma să lucreze. A fost o alegere proastă pentru că nu a făcut faţă cantităţii de lucru. Prin urmare, muncitorii s-au reorganizat şi au plusat doar la blocurile din zona SUCPI şi le-au abandonat pe cele de pe Calea Bucureşti cu schela pe ele. La acest moment lucrările sunt încheiate la blocurile care aparţin asociaţiei de proprietari nr.9 Lăpuş. În prag de iarnă, constructorul şi-a mutat efectivele de muncitori la blocurile de pe Calea Bucureşti. Unele dintre acestea zac cu schela pe ele de doi ani, pe altele abia acum se pune schela.

„Noi avem opt blocuri prinse la reabilitare. La acest moment se lucrează, nu este nici unul finalizat. Nu ştiu, dacă s-a mai prelungit contractul şi până când. Blocurile au schela pe ele, se mai lucrează pe la subsoluri, pe altele acum s-a pus schela. Concret nici noi nu ştim nimic. Au stat o perioadă foarte lungă şi nu au făcut nimic, acum se lucrează, dar este greu să recupereze. De exemplu, în blocul în care locuiesc eu au făcut faţada şi spatele l-au lăsat, vorba ceea la cap păpuşă la fund mătuşă. Ştiu că la final vom plăti 25% din costuri. De la primărie mă tot sună o doamnă, dar ei ştiu care este mersul lucrărilor. Concret nici eu nu ştiu prea multe, dar lucrările nu s-au finalizat şi nu se vor finaliza nici până la sfârşitul anului”, a declarat pentru GdS, preşedintele asociaţiei de proprietari nr 5. Lăpuş, Ştefan Oacă, preşedintele asociaţiei.



Reprezentanţii Primăriei Craiova spun că lucrările sunt încă în desfăşurare, constructorul lucrează pe penalităţi de întârziere, iar contractul nu a mai fost prelungit.