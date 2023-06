Reabilitarea cu fonduri europene: schele pustii pe blocurile din Lăpuş

„La blocurile din zona SUCPI am lucrat mai intensiv. Acum suntem într-un proces de subcontractare a restului de executat cu un alt constructor. Acolo sunt opt blocuri şi acestea sunt finalizate în proporţie de 90%. Din motive financiare am decalat termenii pe care ni-i planificasem şi din acest motiv am apelat şi la un subcontractor ca să putem finaliza toate lucrările. Spre sfârţitul lunii mai vom relua lucrările pe Calea Bucureşti ca să le putem închide până la sfârşitul toamnei, Calea Bucureşti şi la SUCPI. Noi vom continua lucrările împreună cu subcontractantul. Urmează să prelungim contractul cu primăria, dar nu ştiu pe ce perioadă. Din cauza întârzierilor noi plătim penalităţi. Au mai fost şi nişte probleme uzuale cum ar fi probleme de infiltraţii sau de penetrare de tavane se întâmplă în reabilitări, nu este o problemă gravă. Regret că am luat proiectul acesta, dar nu am ce să fac trebuie să-l duc la bun sfârşit”, spunea reprezentantul firmei care se ocupă de lucrările de reabilitare.