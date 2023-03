Fosta policlinică a Spitalului 2, în paragină. Casa de Pensii spune că va fi reabilitată

Clădirea fostei policlinici a Spitalului Filantropia din Craiova, aflată în zona Schmidt, arată îngrozitor şi este o pată neagră a centrului Craiovei. Aceasta aparţine, din 2012, Casei de Pensii Dolj şi, tot de atunci, instituţia se luptă să găsească bani pentru renovarea completă a clădirii. Clădirea s-a degradat foarte mult şi a devenit un spaţiu perfect pentru oamenii străzii, care i-au devastat interiorul. Însă, directoarea Casei de Pensii Dolj spune că întreaga clădire este pe cale să fie renovată de Compania Naţională de Investiţii.

Geamuri sparte, mizerie cruntă, uşi rupte, tencuială căzută – aşa arată clădirea fostei policlinici a Spitalului Filantropia, care acum aparţine Casei de Pensii. Aceasta se află chiar în centrul Craiovei, în zona Schimdt, vizavi de florărie. Imaginea de ansamblu a acestei construcţii este groaznică, însă dacă intri în clărire, te înfiori. Toate încăperile par desprinse din filmele de groază care au camere de tortură. Oamenii străzii şi-au făcut culcuş aici, mai ales că încă există unele paturi din fosta policlină. Imediat cum intri se simte un miros îngrozitor de urină, iar încăperile sunt pline de gunoaie. Au rămas în urmă şi câteva obiecte din fosta policlină, precum paturi, hârtii sau o noptieră dintr-un salon.

Veste bună de la Casa de Pensii

Directorarea Casei de Pensii, Daniela Licu, spune că de mai bine de zece ani se luptă să găsească o soluţie pentru a renova întreaga clădire, mai ales că îşi doreşte ca toată instituţia să se mute într-un loc spaţios, în care cetăţenii să fie primiţi în condiţii mai bune.

„Noi am încheiat un proces verbal de predare primire cu CNI, prin care i-am cedat această clădire în vedea renovării. În acest moment suntem în faza de obţinere a avizelor necesare. Le avem pe toate, mai puţin pe cel de la ISU. Sper ca în curând să îl primesc şi pe acela. Am cedat clădirea către CNI, iar firma care a câştigat licitaţia pentru proiectare este din Iaşi. În proiectul acestei firme nu erau îndeplinite toate condiţiile, iar acesta este motivul pentru care ne-a fost respins avizul iniţial de către ISU. Acum au reuşit să remedieze aceste cerinţe şi eu sper ca, în această săptămână, să reuşesc să iau şi avizul de la ISU. După aceea, cel mai probabil, vom semna contractul de demarare a celei de-a doua faze DALI, adică proiectare şi execuţie.

Clădirea va fi şi reabilitată şi dotată de către companie. Vom avea un sediu, cred eu, deosebit. CNI a fost singura soluţie pentru a putea să reabilităm această clădire. De la Ministerul Muncii nu cred că ar fi existat niciodată atâtea fonduri. Nu ştiu să vă spun exact suma care se va investi, fiindcă încă nu am semnat contractul în care apar sumele, însă cu siguranţă este vorba despre câteva milioane de euro“, a spus Daniela Licu.

Fără pază, devastarea clădirii continuă

Tot Directoarea Casei de Pensii spune că ştie cât de urât arată clădirea şi că a făcut mai multe demersuri pentru a împiedica degradarea constantă.

„Când se vor finaliza lucrările, Casa de Pensii Dolj se va muta acolo. Noi vom avea obligaţia ca 15 ani să nu schimbărm destinaţia clădirii. Însă, noi nu o vom schimba niciodată, fiiindcă acesta este obiectul muncii noastre. Practic, ceea ce arată acum groaznic, fiindcă aceasta este realitatea, va arăta foarte bine după investiţia CNI. Din păcate, în acest moment eu nu am cum să asigur paza în acea clădire, fiindcă nu există fonduri pentru aşa ceva de la Ministerul Muncii. Ştiu că este devastată în interior fiindcă mai mulţi oameni ai străzii trec pe acolo. Au spart lacăte, pereţi, geamuri. Sunt sigură că, mai ales când e frig, ei dorm acolo.

Am solicitat sprijin la Poliţia Locală şi la IPJ Dolj. Însă, mi s-a spus că nu este în sfera lor să asigure pază. La un moment dat, am instalat o barieră acolo, însă a fost distrusă. Intenţia mea era să nici nu se mai parcheze în curtea clădirii. Nu din rea intenţie, ci pentru că există pericolul să cadă ceva. Mai este în clădire şi un transformator al CEZ-ului, care este sigilat, dar care poate deveni un pericol. Iar dacă se întâmplă ceva, noi suntem proprietari. Au fost o mulţime de obstacole până să ajungem să avem ceva concret pentru reabilitare. Noi am făcut o muncă suplimentară pentru a reuşi, fiindcă ne dorim să avem un sediu nuou, cu toate condiţiile. Asta e marea realizare, că în urmă cu doi ani am reuşit să convingem CNI-ul să ne prindă în buget. Este o clădire mare, cu 5.000 de metri de teren, era imposibil să o putem face fără CNI“, a adăugat Daniela Licu.

Casa de Pensii Dolj este chiriaşă

Incredibil este faptul că, din 2012, Casa de Pensii Dolj plăteşte chirie pentru clădirea în care îşi desfăşoară activitatea.

„Eu consider că suntem o instituţie importantă, cu foarte mulţi adresanţi, avem nevoie de un sediu decent. În fiecare zi avem curtea plină de oameni. Încercăm să rezolvăm problemele cât mai repede fiindcă nici măcar spaţiu de aşteptare nu avem. Clădirea în care suntem acum este cu chirie. În 2012, această clădire a fost redobândită în instanţă de vechii proprietari. Noi suntem chiriaşi.

Aşadar, nici nu putem reabilita, cumva, clădirea în care ne aflăm, fiindcă nu putem utiliza bani publici pentru a-i investi într-o proprietate privată. Nu putem să facem altceva decât să igienizăm cumva. Am zugrăvit, am participat fiecare cu ce s-a putut. Însă, condiţiile actuale sunt improprii unei instuţii publie. Am fost nevoiţi, inclusiv, să defiinţăm sala destinată publicului, pentru a o transforma în sală de birouri pentru angajaţii pe perioadă determinată. Termenele sunt termene, noi trebuie să răspundem oamenilor la timp şi este important să avem unde să lucrăm“, a mai menţionat directoarea Casei de Pensii Dolj.

