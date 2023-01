Reabilitare europeană cu probleme: apartamente distruse de apa de pe acoperiş

Mai multe apartamente din blocurile care se reabilitează la acest moment în Craiova pe fonduri europene au fost distruse. Locatarii arată cu degetul spre constructorul care se ocupă de reabilitare, respectiv firma Capital Invest Design SRL.

Cei mai afectaţi sunt proprietarii din blocul nr.1 de pe strada Grigore Pleşoianu din cartierul Lăpuş-Argeş. Aceştia spun că muncitorii care se ocupă de anveloparea blocurilor au venit, au decopertat terasele blocurilor, au umblat la conductele de scurgere a apei pluviale şi le-au lăsat aşa. Între timp vremea s-a stricat, a plouat din abundenţă zile în şir, iar apa de pe acoperişurile blocurilor a ajuns în apartamentele proprietarilor. Oamenii s-au trezit cu infiltraţii pe tavanul locuinţelor, pe pereţii din băi, bucătării şi camere.

„Ne-a plouat în apartament. S-a infiltrat pe tot peretele, în sufragerie, pe tavan la baie şi bucătărie. Aici în sufragerie a venit apa în aplică. S-a ars becul şi am fost nevoiţi să scoatem tot ca să nu facă scurt. Am înţeles că muncitorii au umblat acolo, pe acoperiş. Au lăsat aşa şi când au venit ploile, toată apa a venit pe conducta de pluvială şi ne-a intrat în casă. A ajuns până la parter”, spune locatara de la etajul IV din blocul 1 de pe strada Grigore Pleşoianu.

Muncitorii au lăsat terasa decopertată

Proprietarii sunt revoltaţi. Toate apartamentele de pe palier sunt afectate din cauza infiltraţiilor de la apa provenită de la ploaie. De la etajul IV până la parter pereţii şi tavanele apartamentelor sunt îmbibate cu apă.

„Apa a curs de sus, de la IV, până la parter. Când ploua, curgea apa… pe pereţi, pe tavane. Blocul nostru nu avea probleme. Când au lucrat la acoperiş nu au pus bine hidorizolaţia, au lăsat descoperit, au venit ploile şi ne-a inundat apa. Ne-au stricat apartamentele. Acum ne spun că nu le aduc furnizorii materialele la timp că îi încurcă războiul din Ucraina. Dar ei stau cu schelele puse pe bloc de şase luni de zile. În decembrie lucrarea trebuia încheiată. La blocul nostru nu au mai venit din septembrie. Au trims acum câţiva muncitori, după ce am reclamat noi. Aşa reabilitare…. mai bine lipsă”, spune un alt proprietar de la etajul II din blocul nr.1.

Reprezentanţii asociaţiei de proprietari 9 Lăpuş spun că ei nu sunt cu nimic implicaţi în aceste probleme, dimpotrivă ei încearcă să dea tot concursul constructorului şi primăriei pentru bunul mers al lucrărilor.

Anvelopare cu întârziere

Nu este singurul care îşi exprimă dezamăgirea faţă de acest proiect cu fonduri europene. Proiect care le-a adus mai mult probleme decât satisfacţii, spun ei. Locatarii afirmă că lucrările sunt făcute anapoda şi în plus firma constructoare este în întârziere. „Noi am avut blocul anvelopat. Au venit, s-au apucat de lucrări şi din vară stăm aşa. În decembrie lucrările se încheiau, conform proiectului. Acum spun că în primăvară, prin aprilie. Din cele 18 blocuri nu este nici unul terminat la termen. Este vreme bună, de ce nu vin la muncă? Balcoanele le-au distrus au dat găuri şi au lăsat aşa. Spun că vin să repare. Am eu curaj să-i las în casă? Am văzut că lucrează cu străini, vorbeşti cu ei şi nu înţeleg nimic. Nu mai spun de infiltraţiile din casă. Ne-au distrus apartamentele”, spune o proprietară de la etajul I. Într-adevăr, peretele balconului este ciuruit, iar pereţii şi tavnele poartă urmele infiltraţiilor cu apă. Cu toţii spun că vor cere socoteală primăriei şi constructorului. În aceeaşi situaţie sunt şi proprietarii dintr-un bloc tur de pe bulevardul Decebal. Imobilul, la rândul lui este în plin proces de reabilitare.

Constructorul şi primăria promit repararea pagubelor

Păţania proprietarilor din cartierul Lăpuş Argeş a ajuns şi la urechile Primăriei Craiova. Reprezentanţii administraţiei locale craiovene promit repararea pagubelor. „Primăria a întreprins demersurile necesare ca executantul lucrărilor să remedieze în cel mai scurt timp toate cele semnalate. Sunt lucrări de reabilitare termică, se execută pe fonduri europene. Au fost constatate deficienţe în execuţie care au generat o serie de probleme, în speţă infiltraţii de apă la nivelul conductei pluviale. Executantul trebuie să constate şi să remedieze în cel mai scurt timp cele semnalate”, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Craiova, Marina Andronache.



La rândul său, executantul promite acelaşi lucru să repare stricăciunile. Tot el recunoaşte că lucrările sunt întârziate şi că, din această lună, va fi penalizat. „Am avut întârzieri de materiale, asta ne spun şi nouă furnizorii. Oamenii nu spun că pe acel acoperiş au avut nişte improvizaţii, pluviala a fost înfundată cu ciment. Am întâmpinat şi noi o serie de probleme. Noi când am dat acoperişul jos am găsit nişte deficienţe pe care le-am rezolvat şi ne-a luat timp. Pe lângă conducta pluvială am găsit fisuri şi nu aveam de unde să ştim noi. Ce s-a întâmplat în apartamente, noi vom suporta pe cheltuiala noastră reparaţiile. Zugrăvitul apartamentelor, fiecare centimetru afectat va fi renovat pe banii constructorului. Toate acestea ne-au afectat şi am întârziat. Termenul final era în luna decembrie. Acum am intrat în penalizări. În martie, aprilie sperăm să terminăm „, a declarat pentru GdS, Ştefan Radu, şef şantier, lotul I. Acesta spune că din cele 18 blocuri, aflate în reabilitare 12 blocuri au terasele finalizate. În privinţa faţadelor nici un bloc nu este finalizat.

Când au început lucrările

Lucrările au început în vara anului trecut, la şase ani de la semnarea contractelor pentru reabilitare termică a 18 blocuri din Craiova cu fonduri europene. Contractele de finanţare între Primăria Craiova şi ADR Sud Vest Oltenia au fost semnate în 2017 respectiv 2018 pentru mai multe loturi de blocuri din cartierul Lăpuş-Argeş. Contractele de finaţare sunt prin POR 2014-2020, iar beneficiari, 828 de proprietarii şi 401 de apartamente.