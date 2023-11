Anunţ de presă privind finalizarea proiectului ”Ameliorarea efectelor provocate de criza pentru SC TERRA BAM SRL”

SC TERRA BAM SRL, cod de identificare fiscala 28471962, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/916/2011, cu sediul in Sat Malu Mare, Str. Bechetului, nr.173, Judet Dolj,a finalizat in data de 07.11.2023 proiectul nr. 54/POC/411/AS, nr. RUE 960 si COD SMIS 157956, cu titlul ”Ameliorarea efectelor provocate de criza pentru SC TERRA BAM SRL”, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, in baza contractului incheiat in data de 28.11.2022 cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Operational Competitivitate 2014-2020, in cadrul Actiunii 4.1.1 „Investitii in activitati productive”.

Valoarea totala a proiectului este de 2.789.560,36 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile obtinute prin POC este de 1.703.860,46 lei, dupa cum urmeaza: 1.427.255,51 lei din Fondul European de Dezvoltare Regionala si 276.604,95 lei din Bugetul National.

Obiectivul general al proiectuluiesteasigurarea unei dezvoltari durabile si rezilientea mediului economic avand la baza relansarea economica a intreprinderilor mici si mijlocii in contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-9. Rezultatele asteptate dupa implementarea proiectului:

cresterea cifrei de afaceri cu minim 15% fata de cifra de afaceri aferenta anului 2020, ca

urmare a cresterii numarului de clienti pana cel tarziu in anul 3 de sustenabilitate.

cresterea productivitatii muncii ca urmare a cresterii cifrei de afaceri concomitent cu

mentinerea numarului de angajati aferent bilantului anului 2020.

rehnologizarea corespunzatoare a activitatii de pregatire a terenului ca urmare a implementarii corecte a prezentului proiect, societatea intentionand astfel achizitia de echipamente tehnologice: incarcator telescopic electric, autobasculanta si excavator(cheltuiala eligibila) ,servicii de consultanta in managementul investitiei (cheltuiala neeligibila) , servicii de audit financiar extern (cheltuiala neeligibila), servicii de audit de sisteme de management de mediu (cheltuiala neeligibila), materiale publicitare si anunturi presa (cheltuiala neeligibila), servicii GDPR (cheltuiala neeligibila)

Perioada de implementare a proiectului este incepand cu 28.11.2022, dar nu mai tarziu de 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1 „Investitii in activitati productive”.

Date de contact:

SC TERRA BAM SRL

Nume persoana contact: Bacioiu Monica

Functie: Administrator

Tel: 0761121230, E-mail: [email protected]