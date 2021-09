SMIS 138647

Tipul materialului: Comunicat de presă

Titlul proiectului: ,,Cresterea competitivitatii societatii COSMOPOLYMER SRL prin achizitia de utilaje performante”

Numele beneficiarului: COSMOPOLYMER SRL

Contract de finanţare: 7061 / 30.08.2021

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unei investitii initiale în cadrul firmei COSMOPOLYMER SRL prin dotarea cu active corporale si necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line, legata de crearea unei noi unitati de productie in vederea dezvoltarii societatii pe piata fabricarii de mobila pentru birouri si magazine.

În acest scop societatea îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective specifice care să conducă la atingerea obiectivului general:

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dotarea cu active corporale si necorporale a noii unitati de productie, inclusiv instrumente de comercializare on-line, legata de

crearea unei noi unitati de productie;

2. Dezvoltarea durabila consta în dezvoltarea zonei fara a afecta mediul înconjurator, in masuri aplicate de protectie si imbunatatire a acestuia, in folosirea fortei de munca disponibilizata in urma reducerii altor activitati economice, intr-o dezvoltare a economiei locale si cresterea eficientei energetice, toate acestea fiind prioritati agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, incorporate, sub diferite forme, în toate politicile UE.

3. Crearea de noi locuri de munca

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă): 7.676.106,88 Lei (4.583.705,80 Lei finanţare nerambursabilă).

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.05.2020 – 30.06.2023

Codul MySMIS: 138647

Locaţia de implementare: Municipiul Craiova, strada Caracal, nr. 107, Judeţul Dolj.