Florin Dumitru, președintele Asociației pentru Integrarea Socială a Minorităților: „Haideți să apreciem evoluția orașului și a județului Dolj!”

În pragul alegerilor locale din 9 iunie 2024, Florin Dumitru, președintele Asociației pentru Integrarea Socială a Minorităților, a transmis un mesaj către comunitate.

„Nu vreau să înțelegeți că eu vreau să vă conving să îi votați pe Lia Olguța Vasilescu pentru Primăria Craiova sau pe Cosmin Vasile la Consiliul Județean, pentru simpatia mea personală față de ei, dar vreau să vă transmit și eu câteva cuvinte în numele “Asociației pentru integrarea socială a minorităților”. Craiova a evoluat de la an la an. S-au început multe proiecte pentru dezvoltare, am fost puși pe harta Europei și au venit în oraș mii de turiști anual.

S-a dezvoltat infrastructura și s-au creat din ce în ce mai multe locuri de muncă. Chiar dacă nu avem o legătura strânsă cu PSD, haideți să apreciem evoluția orașului și a județului Dolj. Dacă ne dorim continuitate și dezvoltare, vă îndemn să nu alegeți schimbarea și să mergem înainte cu oamenii care ne-au dovedit că se poate! Vă rog să lăsăm deoparte scopurile personale, să fim raționali pentru un scop comun. Cu toții trăim în acest oraș!”.