Un nou meci de cinci seturi, o nouă victorie mare! Djokovic e în sferturi la RG

Novak Djokovic, numărul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros la capătul unui meci dificil împotriva argentinianului Francisco Cerundolo. Sârbul s-a impus luni seară în cinci seturi, scor 6-1, 5-7, 6-3, 7-5, 6-3, după 4 ore şi 39 de minute de joc.

După victoria în cinci seturi în faţa lui Musetti, din turul precedent, Nole a petrecut din nou mai bine de patru ore şi jumătate pe terenul de tenis şi în duelul cu Cerundolo. De această dată, însă, a şi revenit aproape nesperat de la 1-2 la seturi şi 2-4 în actul al patrulea. La final, după acest succes fantastic, Djokovic, a stabilit cu un nou record de victorii în competiţiile de Grand Slam (370, cu una în plus faţă de elveţianul Roger Federer).

Sârbul a acces pentru a 59-a oară în cariera sa în sferturile de finală ale unui turneu de Mare Slem. Acesta este un alt record, depăşindu-l pe Federer şi la acest capitol.

În turul următor, Novak Djokovic urmează să-l înfrunte pe norvegianul Casper Ruud, numărul 7 mondial. El a dispus cu 7-6 (8/6), 3-6, 6-4, 6-2 de americanul Taylor Fritz (ne.12).

Djokovic: „Nu știam dacă pot continua sau nu“

La finalul partidei cu Cerundolo, Novak Djokovic a apărut destul de îngândurat la conferința de presă. A spus în fața jurnaliștilor că a luat în calcul, în timpul meciului, chiar să se retragă.

Sârbul a mai menţionat că este îngrijorat și că speră ca problemele de la genunchi cu care s-a confruntat să nu fie unele grave. Chiar și așa, Nole nu este sigur dacă va mai putea să se întoarcă pe teren pentru partida de miercuri, cu Casper Ruud.

„În urmă cu câteva săptămâni au apărut dureri la genunchiul drept, dar până acum nu au existat probleme majore. Sincer, cred că am intrat foarte bine în meci. Am jucat bine primul set și jumătate din al doilea, apoi a început durerea. Am chemat un kinetoterapeut și am cerut o pauză medicală să mă ajute. Nu am vrut să fie schimburi lungi. Nu știam dacă pot continua sau nu. Am cerut mai multe medicamente după al treilea set, mi-au mai dat o doză. Medicamentul a început să funcționeze în al patrulea set, iar al cincilea set l-am jucat fără durere. Vom vedea ce se întâmplă, mâine mai fac un control și apoi voi putea spune mai multe. Vom vedea după examinările de mâine dacă voi putea să stau pe teren și să mai joc un meci“, a declarat Novak Djokovic.

