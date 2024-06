Femeie rănită de o creangă, în timp ce trecea prin Parcul Pedagogic din Craiova

„Am trimis o echipă la faţa locului. Noi am toaletat cât am putut, dar este un parc vechi. Şi în Parcul Romanescu am tăiat copaci imenşi, care erau un pericol. Sunt copaci pe care îi vedem sănătoşi, dar care au probleme”, a declarat Adinel Ilinca, directorul RAADPFL Craiova.