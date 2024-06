Anunț finalizare proiect POC 4.1.1, DRAGPITAR SRL

Titlu proiectului: ” Cresterea capacitatii de rezilienta a DRAGPITAR prin retehnologizare si investii in energie verde”.

Numele Beneficiarului: DRAGPITAR SRL.

Obiectivul general proiectului: este reprezentat de atenuarea impactului economic și social al pandemiei de COVID-19 la nivelul firmei și de sporirea durabilitatatii și rezilienței economice, precum și de pregatirea firmei pentru provocările generate de tranziția verde și cea digitală.

Rezultatele asteptate ale proiectului:

Au fost achizitionate echipamentele prevazute in proiect, respectiv: excavator pe senile, compactor utilitar, dumper, miniincarcator electric, miniincarcator frontal electric, miniexcavator electric si incarcator electric, echipamente care vor ajuta la mentinerea/dezvoltarea si adaptarea proceslor tehnologice ale firmei; Au fost instalate: un sistem de panouri fotovoltaice si doua statii de incarcare, prin care s-a realizat reducerea consumului de energie electrica. Atragerea in parcul de echipamente si inlocuirea unor echipamente care utilizeaza combustibili fosili cu utilaje electrice (mini-incarcator electric, mini-incarcator frontal electric, miniexcavator electric, incarcator electric); Mentinerea numarului de salariati pe toata perioada proiectului si cresterea numarului de angajati cu 2 persoane in anul 3 de sustenabilitate; Redresarea verde a societatii prin adoptarea unor masuri care previn si atenueaza efectele negative asupra mediului inconjurator prin realizarea de constructii verzi

Valoare toatala a proiectului: 3,939,654.56 lei.

Finantarea nerambursabila: 2,471,725.56lei, din care contributieFEDR 2,070,465.29 lei

Data inceperii proiect: 17.10.2022.

Data finalizare proiect: 31.12.2023.

Data finalizare proiect conform Act aditional contract de finantare: 31.05.2024

Codul MySMIS: 157808.

Societatea DRAGPITAR SRL anunta finalizarea etapei de implementare a proiectului cu titlul ” Cresterea capacitatii de rezilienta a DRAGPITAR prin retehnologizare si investii in energie verde”, proiect derulat in Comuna Isalnita, Judetul Dolj, in baza Contractului de finantare 6/POC/411/AS/17.10.2022.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Mai multe informatii privind proiectul „Cresterea capacitatii de rezilienta a DRAGPITAR prin retehnologizare si investii in energie verde”, puteti obtine de la sediul firmei situat in:

Craiova, str. Tineretului, nr. 27, bloc 114, scara 1, ap. 16, jud Dolj

Persoana de contact: Aron Mihaita Tel.:0731123462,

e-mail: [email protected]