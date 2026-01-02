Ministrul Finanţelor: Stabilizarea fiscal-bugetară va fi unul dintre elementele-cheie ale anului viitor

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că România intră în 2026 „cu încredere şi optimism”, după ce anul 2025 a fost încheiat cu „rezultate solide”, obţinute prin rigoare bugetară, decizii asumate şi un management mai eficient al banilor publici.

Stabilizarea fiscal-bugetară va fi unul dintre elementele-cheie ale anului viitor, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook. Potrivit lui Alexandru Nazare, până în ultima zi a anului 2025, Trezoreria a susţinut investiţiile publice prin plăţi în valoare de 1,7 miliarde de lei, din care 1,3 miliarde de lei au fost alocate proiectelor finanţate din fonduri europene.

„Am alocat la final de an aproximativ 4 miliarde de lei pentru investiţii în dezvoltare locală şi apărare, 2 miliarde de lei pentru obligaţiile statului faţă de mediul de afaceri, prin rambursarea concediilor medicale, şi 1 miliard de lei pentru domenii-cheie precum energie, mediu, apărare şi afaceri externe”, a precizat ministrul pe facebook.

Guvernul a direcţionat suplimentar 12 miliarde de lei în economie

De asemenea, după ultima rectificare bugetară, Guvernul a reuşit să direcţioneze suplimentar 12 miliarde de lei în economie.

„Am făcut toate aceste lucruri posibile prin rigoare bugetară, decizii asumate şi un management mai eficient al banilor publici. Aceste rezultate reprezintă baza cu care intrăm în 2026”, a subliniat Nazare. Ministrul Finanţelor a precizat că anul viitor va fi unul decisiv şi din perspectiva parcursului României către OCDE, pe care îl descrie drept „o nouă ancoră strategică de stabilitate şi credibilitate internaţională”, cu efecte directe asupra costurilor de finanţare şi a stabilităţii investiţiilor.

Investiţiile publice vor rămâne principalul motor de creştere economică

În acelaşi timp, investiţiile publice vor rămâne principalul motor de creştere economică, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune 2021–2027 şi investiţii consistente în infrastructură, energie, sănătate, educaţie şi dezvoltare locală. „2026 va fi, în sfârşit, anul fondurilor europene pentru România”, a mai transmis ministrul.

Stabilizarea fiscal-bugetară va aduce, potrivit acestuia, mai multă predictibilitate şi claritate pentru antreprenori şi mediul de afaceri, în timp ce îmbunătăţirea percepţiei României pe pieţele externe, digitalizarea şi eficientizarea administrativă vor consolida încrederea investitorilor şi a populaţiei în stat. „Intrăm în noul an cu responsabilitate, seriozitate şi optimism. Nu cred în miracole, dar cred în muncă susţinută, rigoare şi construcţia consecventă a surselor de dezvoltare”, a concluzionat Alexandru Nazare.

