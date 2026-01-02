Tânăr în stare gravă după explozia unei petarde

Trei persoane au ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, după ce au fost rănite de utilizarea articolelor pirotehnice. Un tânăr de 25 de ani, în stare gravă, fiind transferat la Bucureşti.

Un tânăr de 25 de ani a ajuns la spital cu leziuni grave, după explozia unei petarde, fiind ulterior transferat la Bucureşti, potrivit informaţiilor transmise, vineri, de Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.

În perioada 29 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026, trei pacienţi s-au prezentat la UPU-SMURD a SJU Buzău cu traumatisme provocate de utilizarea articolelor pirotehnice.

Cel mai grav caz a fost cel al tânărului de 25 de ani, care a suferit un politraumatism prin explozie de petardă, cu arsură de gradul I la nivel facial şi plagă complexă palmară stângă. Din cauza gravităţii leziunilor, pacientul a fost direcţionat către Secţia de Chirurgie Plastică a Spitalului ”Sf. Ioan” din Bucureşti.

Ceilalţi doi pacienţi au fost trataţi în regim de urgenţă şi externaţi cu recomandări medicale.

Medicii atrag atenţia asupra riscurilor majore asociate folosirii necorespunzătoare a materialelor pirotehnice, mai ales în perioada sărbătorilor.

