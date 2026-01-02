Olt: Un pescar de 28 de ani s-a înecat în râul Olt

Un pescar de 28 de ani, care a căzut vineri dimineață în apa râului Olt, la Dobroteasa, fiind scos de pompieri și transportat la spital, a murit după aproximativ cinci ore, la spital.

ISU Olt a menționat că manevrele de resuscitare în cazurile de hipotermie severă (sub 30 de grade) se fac prin încălzirea treptată a victimei, până când ajunge la temperatura normală, și pot să dureze mai multe ore.

Suprafața apei în zona care a avut loc incidentul este acoperită cu un strat subțire de gheață.

Doi pescari din Argeș s-au răsturnat cu barca în Olt

Doi bărbați din județul Argeș, care pescuiau din barcă pe râul Olt, în zona localității Dobroteasa, au căzut în apă vineri dimineața și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi găsiți și aduși la mal, unul cu semne vitale și altul în stare de inconștiență.

Persoana scoasă din apă prezentând semne vitale, un bărbat de 65 de ani, a fost preluat de o ambulanță și transportat la UPU Vâlcea. Cealaltă persoană scoasă din apă, aflat în stop cardio-respirator, un tânăr de 28 de ani, a fost de asemenea preluată de un echipaj medical care a început aplicarea protocolului de resuscitare.

La intervenția de căutare și salvare de la Dobroteasa au participat echipaje de pompieri din cadrul ISU Olt și ISU Vâlcea, cu două autospeciale pentru intervenție și descarcerare, o autospecială pentru primă intervenție, două bărci cu motor și o ambulanță SMURD, precum și trei echipaje medicale de la Ambulanță. Au fost alertate și echipele de scafandri de la ISU Olt și ISU Vâlcea.

