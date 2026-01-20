„Fântânile Olteniei” – Expoziție de fotografie între arhivă și contemporaneitate la Muzeul Olteniei

Asociația Omnia Photo, împreună cu Muzeul Olteniei, vă invită vineri, 23 ianuarie 2026, de la ora 11:00, la Casa Băniei, la vernisajul expoziției „Fântânile Olteniei. Arhivă și contemporaneitate”.

Expoziția reunește fotografii de arhivă din patrimoniul muzeal și imagini contemporane realizate în cadrul proiectului independent „Fântânile Olteniei”, demarat de echipa Omnia Photo în 2016. Proiectul urmărește cartografierea și documentarea fântânilor de uz comunitar din regiunea Olteniei, evidențiind rolul lor esențial în viața rurală și memoria colectivă.

Publicul va putea admira, în premieră, materiale fotografice alb-negru analogice și fișe de arhivă din perioada 1950–1970, imagini din anii 1930 și fotografii contemporane realizate pe film și în format digital. Sunt documentate fântâni cu cumpănă, cu roată, structuri din lemn sau piatră, dar și contexte comunitare, de la fântâni de hotar sau de răscruce, până la ansambluri încă funcționale.

Expoziția este semnată de fotografii documentariști Cristian Bassa și Dorian Delureanu, cu sprijinul Azero, iar cercetarea antropologică este realizată de Ana-Cristina Irian, cu contribuții etnografice din partea Roxanei Deca. Conceptul expozițional este realizat de Ana-Cristina Irian și Roxana Deca.

„Fântânile Olteniei” propune o reflecție asupra continuității fragile dintre trecut și prezent și asupra rolului fotografiei ca instrument documentar, istoric și artistic, capabil să conserve și să transmită memoria unor structuri aparent marginale, dar esențiale pentru istoria comunităților rurale.

Expoziția va fi deschisă publicului la Muzeul Olteniei – Casa Băniei, în perioada 23 ianuarie – 24 februarie 2026. Intrarea este liberă.

