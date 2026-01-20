(VIDEO) Carambol cu peste 100 de vehicule pe autostrada I-96 din Michigan. Drumul a fost complet închis

Peste 100 de vehicule au fost implicate într-un carambol de proporții care a dus la închiderea completă a drumului interstatal I-96 din comitatul Ottawa, statul Michigan, pe 19 ianuarie.

Potrivit Poliției Statale din Michigan, accidentul în lanț s-a soldat cu mai multe persoane rănite. Autoritățile au confirmat că nu au fost raportate decese.

Vizibilitate aproape zero din cauza ninsorii

Un bărbat implicat în accident a declarat că, din cauza ninsorii abundente, vizibilitatea era extrem de redusă. Acesta a spus că abia putea distinge mașinile din fața sa, deși conducea cu o viteză relativ redusă, estimată între 32 și 40 km/h.

Condițiile meteo nefavorabile sunt considerate principala cauză a coliziunii în lanț, care a implicat atât autoturisme, cât și vehicule de mari dimensiuni.

Intervenție masivă a autorităților

Echipajele de urgență au intervenit la fața locului pentru acordarea primului ajutor și pentru degajarea carosabilului. Traficul a fost blocat complet pe acest tronson al autostrăzii. Șoferii au fost sfătuiți să evite zona și să folosească rute alternative.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului, potrivit BBC.

