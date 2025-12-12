6.6 C
Știri de ultima orăActualitateCultura„Alaiul Datinilor” aduce magia tradițiilor de iarnă la Craiova: spectacol folcloric pe 13 decembrie

De Mariana BUTNARIU
Alaiul tradițiilor oltenești, readus la viață în Craiova
Sâmbătă, 13 decembrie 2025, începând cu ora 15:00, sala de spectacole a Cercului Militar Craiova va găzdui proiectul cultural „Alaiul Datinilor – Din bătrâni, din oameni buni“, un eveniment ce reunește frumusețea și autenticitatea obiceiurilor de iarnă din Oltenia.

Proiectul este organizat de Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj – Secția pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, sub patronajul Consiliului Județean Dolj, cu scopul de a păstra și transmite generațiilor actuale și viitoare bogăția folclorului românesc.

Colinde, ritualuri străvechi și obiceiuri unice ale iernii

În cadrul evenimentului, publicul va avea ocazia să urmărească colinde arhaice și religioase, colinde de ceată, cântece de stea, dar și reinterpretări moderne, adaptate timpurilor contemporane. Repertoriul va include și unele dintre cele mai cunoscute obiceiuri tradiționale ale perioadei:

  • Plugușorul
  • Capra
  • Steaua
  • Datul la grindă
  • Scormonitul în foc

Ansambluri și grupuri din toată Oltenia, reunite într-un spectacol de excepție

La „Alaiul Datinilor – Din bătrâni, din oameni buni“ vor participa grupuri și ansambluri folclorice reprezentative atât din județul Dolj, cât și din celelalte zone ale Olteniei, recunoscute pentru diversitatea și autenticitatea tradițiilor lor.

Evenimentul promite o după-amiază încărcată de emoție, culoare și simbolism, în care publicul va redescoperi farmecul iernii și al sărbătorilor românești de altădată.

