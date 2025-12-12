Ilie Bolojan cere verificări urgente în sistemul de justiție după dezvăluirile Recorder: „Lucrurile par grave”

Premierul Ilie Bolojan a reacționat la dezvăluirile Recorder privind disfuncționalitățile din sistemul judiciar, afirmând că situația prezentată este „gravă” și necesită verificări imediate, atât la nivel procedural, cât și legislativ. Șeful Guvernului a subliniat că încrederea românilor în justiție și în clasa politică a scăzut dramatic în ultimii ani, iar materialul apărut în presă nu face decât să accentueze această criză de credibilitate.

Bolojan a explicat că, pe lângă eventuale modificări legislative, este nevoie de responsabilitate și integritate din partea celor care aplică legea. „Reglementarea și legea sunt un instrument, dar oamenii care le pun în practică sunt esențiali”, a punctat acesta.

Verificări la nivel de sistem și consultări cu magistrații

Premierul a anunțat formarea unui grup de lucru care va analiza legislația actuală și va iniția discuții cu asociațiile profesionale ale magistraților pentru identificarea problemelor reale și a soluțiilor necesare.

Totodată, Bolojan a subliniat că, după modificările recente ale legilor justiției, competențele ministrului Justiției au fost transferate către CSM, iar președintele României are la rândul său rol constituțional în evaluarea sistemului. „Trebuie văzut ce s-a întâmplat, câte anchete au existat și care au fost rezultatele”, a declarat premierul.

Context: Documentarul Recorder zguduie sistemul judiciar

Documentarul „Justiție capturată”, realizat de Recorder, prezintă mărturii din interiorul sistemului judiciar privind presiuni, influențe și disfuncționalități considerate „de o gravitate fără precedent”. Materialul descrie un mecanism prin care justiția ar fi fost acaparată de grupuri de interese formate din magistrați și politicieni.

Impactul a fost major: 178 de procurori și judecători din instituții precum Parchetul General, DIICOT, DNA și mai multe curți de apel au semnat o scrisoare prin care își exprimă solidaritatea cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, cei care au vorbit deschis despre problemele sistemice.

Semnatarii atrag atenția că tăcerea nu mai este o opțiune și cer o reformă reală și onestă a justiției.

Criză la vârful Curții de Apel București: acuzații de „teroare” și tensiuni interne

Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Secția Penală a Curții de Apel București, a declarat public că susține toate afirmațiile judecătorului Laurențiu Beșu, vorbind despre o atmosferă „toxicǎ și tensionată” în instituție, unde magistrații ar fi „terorizați cu acțiuni disciplinare”.

În replică, președinta CAB, Liana Arsenie, a cerut verificarea tuturor acuzațiilor și a susținut că „legea nu se schimbă în stradă prin manipulare”.

Reacțiile CSM: Poziții divergente între secția de judecători și cea de procurori

Secția pentru judecători a CSM a calificat investigația Recorder drept o „campanie de destabilizare”, în timp ce Secția pentru procurori a adoptat o poziție diferită, anunțând verificări privind aspectele semnalate în material. Procurorii admit că unele probleme semnalate necesită modificări legislative.

Președintele României intervine: invitație la discuții cu magistrații

Președintele Nicușor Dan a transmis că, dacă aproximativ 200 de magistrați consideră că există probleme de integritate, situația este extrem de gravă. Acesta a invitat magistrații la o discuție oficială pe 22 decembrie și a cerut trimiterea de materiale și documente relevante până în 18 decembrie.

