„Maria Tănase – Cântecul care-și poartă rădăcinile”: Expoziție-eveniment la Casa Băniei

Muzeul Olteniei, Secția de Etnografie, organizează expoziția „Maria Tănase – Cântecul care-și poartă rădăcinile”. Vernisajul va avea loc pe 23 septembrie, ora 11:00, la Casa Băniei, în cadrul celei de-a XXVIII-a ediții a Festivalului-Concurs „Maria Tănase”. Este cel mai longeviv eveniment de muzică populară din România, desfășurat în Craiova încă din 1969.
O colecție unică de obiecte
Expoziția reunește obiecte de o valoare istorică inestimabilă din colecția „Maria Tănase”, formată din peste 1.300 de piese intrate în patrimoniul muzeului prin donație, în 1976.
Publicul va putea admira:
- documente originale – certificat de naștere, certificat de căsătorie, testamentul artistei,
- piese de mobilier și obiecte decorative,
- costume de scenă și costume populare,
- obiecte de artă plastică, fotografii, premii și medalii,
- instantanee cu prieteni și colegi din Bucureștiul de altădată.
Omagiu adus „Păsării Măiastre”
Evenimentul oferă o incursiune în universul Mariei Tănase, supranumită „Pasărea Măiastră”, care a adus în muzica românească o forță și o emoție unică, devenind un simbol al culturii tradiționale.
Maria Tănase s-a născut în 1913, în mahalaua Cărămidarilor din București, și a crescut într-un mediu plin de tradiții și obiceiuri populare, pe care le-a purtat în suflet întreaga viață.
„Maria Tănase nu este doar o voce – este ecoul unui popor, un patrimoniu viu, un fenomen al promovării valorilor autentice, un mesager al culturii tradiționale românești care continuă să inspire generații întregi.”
