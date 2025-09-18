„Maria Tănase – Cântecul care-și poartă rădăcinile”: Expoziție-eveniment la Casa Băniei

Muzeul Olteniei, Secția de Etnografie, organizează expoziția „Maria Tănase – Cântecul care-și poartă rădăcinile”. Vernisajul va avea loc pe 23 septembrie, ora 11:00, la Casa Băniei, în cadrul celei de-a XXVIII-a ediții a Festivalului-Concurs „Maria Tănase”. Este cel mai longeviv eveniment de muzică populară din România, desfășurat în Craiova încă din 1969.

O colecție unică de obiecte

Expoziția reunește obiecte de o valoare istorică inestimabilă din colecția „Maria Tănase”, formată din peste 1.300 de piese intrate în patrimoniul muzeului prin donație, în 1976.

Publicul va putea admira:

documente originale – certificat de naștere, certificat de căsătorie, testamentul artistei,

piese de mobilier și obiecte decorative,

costume de scenă și costume populare,

obiecte de artă plastică, fotografii, premii și medalii,

instantanee cu prieteni și colegi din Bucureștiul de altădată.

Omagiu adus „Păsării Măiastre”

Evenimentul oferă o incursiune în universul Mariei Tănase, supranumită „Pasărea Măiastră”, care a adus în muzica românească o forță și o emoție unică, devenind un simbol al culturii tradiționale.

Maria Tănase s-a născut în 1913, în mahalaua Cărămidarilor din București, și a crescut într-un mediu plin de tradiții și obiceiuri populare, pe care le-a purtat în suflet întreaga viață.

„Maria Tănase nu este doar o voce – este ecoul unui popor, un patrimoniu viu, un fenomen al promovării valorilor autentice, un mesager al culturii tradiționale românești care continuă să inspire generații întregi.”

