Gorj: Tânăr reținut pentru înșelăciune, fals informatic și operațiuni financiare frauduloase

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 23 de ani, care locuiește fără forme legale în municipiul Suceava.

Acesta este bănuit de săvârșirea infracțiunilor de:

înșelăciune ,

, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (9 acte materiale),

(9 acte materiale), fals informatic (9 acte materiale).

Cum a acționat

Din anchetă a rezultat că, la 28 octombrie 2024, tânărul ar fi indus în eroare un bărbat de 22 de ani din Rovinari, interesat să vândă un motocultor pe o platformă online.

Sub pretextul că îi va transfera contravaloarea produsului, suspectul l-ar fi determinat să introducă datele cardului bancar al mamei sale pe un link fals.

Ulterior, folosind datele obținute, ar fi efectuat 9 tranzacții neautorizate, în valoare totală de aproximativ 21.000 de lei

Tânărul a fost introdus în arestul IPJ Gorj, iar ancheta este în desfășurare pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale.

