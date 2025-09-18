20.6 C
Craiova
joi, 18 septembrie, 2025
Prahova: Peretele unei case din Câmpina s-a prăbușit peste doi bărbați – unul scos, celălalt încă prins sub dărâmături

De Mariana BUTNARIU
Peretele unei case din Câmpina a căzut peste doi bărbaţi
Peretele unei case din Câmpina a căzut peste doi bărbaţi

Peretele unei case de pe Bulevardul Carol I din Câmpina s-a prăbușit joi peste doi bărbați. Echipajele de salvare intervin la fața locului.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), unul dintre bărbați, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a fost prins până la brâu, este conștient și a fost deja scos dintre dărâmături.

Al doilea bărbat, în vârstă de aproximativ 55 de ani, este acoperit complet, iar pompierii acționează în aceste momente pentru a-l salva.

Echipaje mobilizate

Pentru gestionarea situației, au fost trimise la fața locului:

  • două echipaje de stingere,
  • un container multirisc,
  • o autospecială de primă intervenție și comandă,
  • o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile vor reveni cu detalii privind starea celei de-a doua victime imediat ce va fi posibil.

