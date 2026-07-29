Vameșii și inspectorii ANAF vor fi recompensați pentru performanțe

Proiectul de lege privind instituirea unui mecanism de recompensare a performanței pentru personalul autorităților administrației fiscale și vamale care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor cu atribuții în colectarea veniturilor bugetului general consolidat, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost adoptat, miercuri, 29 iulie, de plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui mecanism anual de recompensare financiară a personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Autorității Vamale Române, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță specifici activității fiecăreia, precum și acordarea unor stimulente financiare personalului care contribuie la constatarea și încasarea unor creanțe rezultate din activitatea de control fiscal și vamal.

Indicatorii-cheie se vor aproba prin ordin al ministrului Finanțelor.

Valoarea totală a sumelor acordate cu titlu de recompensă financiară acordată într-un an calendaristic la nivelul ANAF, respectiv al Autorității Vamale Române, nu va putea depăși 12% din sumele prevăzute pentru cheltuielile cu salariile de bază în bugetul aprobat al Agenției, respectiv al Autorității, pentru anul respectiv.

Citeşte şi: Pasagerii trenurilor internaționale care au întârzieri mari pot cere despăgubiri